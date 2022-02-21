Замгенпрокурора поддержал идею усыпления бродячих собак на Алтае

В регионе по приблизительным оценкам около 14 тысяч бродячих собак Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край с рабочим визитом прибыл заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Он поддержал идею местных депутатов законодательно разрешить усыпление безнадзорных животных. В регионе по приблизительным оценкам около 14 тысяч бродячих собак, а в последнее время участились случая нападения на людей. Сейчас животных отлавливают, стерилизуют и выпускают на волю – при этом нет абсолютно никаких гарантий, что такая собака никого не покусает.

- Вопрос очень острый. По ряду регионов у нас есть смерти людей. Нынешняя редакция закона об ответственном обращении с животными предусматривает возвращение собак в естественную среду. Если бы они уходили куда-то… но ведь они локализуются и сбиваются в стаи, нападают на людей. Конечно, они представляют опасность для общества, - сказал Дмитрий Демешин.

В Алтайском крае, чтобы хоть как-то решить проблему бродячих собак, увеличили финансирование на отлов и стерилизацию до 24 млн рублей, понятно, что этих денег все равно не будет хватать, поэтому нужны более решительные меры.

- Тут стоит вопрос, кого нам финансировать в первую очередь – детей сирот, социально-уязвимые категории населения или бездомных собак? Первый путь – изменить закон, в котором нужно прописать нормы усыпления агрессивных особей. При этом должно быть четкое определение что такое «агрессивное животное», - считает Демешин.

Однако ждать проявления агрессии – не вариант, так как люди будут все также подвергаться нападениям. Другой путь – это приостановить действие нынешнего закона об ответственном обращении с животными, что позволит исключить обязанность муниципалитетов финансировать приюты. При этом уточняется, что деньги все равно останутся в бюджете, но их можно будет потратить на нужды людей.

- Вопрос объективно сложный и неясно, что делать с собаками – умертвлять их повально? Против этого будут защитники животных. На площадке Госдумы пытаются найти решение, но генпрокуратура стоит на позиции, что нужно приостанавливать закон об ответственном обращении с животными, пока мы не решим вопрос с надлежащим финансированием приютов – для нас первичны права людей, - сказал Демешин.

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