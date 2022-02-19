Контрафактные сигареты и алкоголь на 47 млн рублей изъяли у жителя Алтайского края

Обнаружили 6200 бутылок алкоголя без акцизных марок Фото: Олег УКЛАДОВ

У жителя Алтайского края изъяли партию немаркированного табака и алкоголя в особо крупном размере. Об этом сообщает УФСБ по региону.

По информации правоохранителей, 48-летний житель Алтайского края, купил несколько партий немаркированных табачных изделий, которые планировал продавать.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили более 560 тысяч пачек сигарет, а также 6200 бутылок алкоголя без акцизных марок. Экономический ущерб государству от реализации данной этой продукции мог составить более 47 млн рублей.

– Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «б», ч. 6 ст. 171.1 УК России (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере), – отметили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия мужчина дал признательные показания.

Напомним, ранее в одном из магазинов краевой столицы алтайские таможенники обнаружили более 1200 пачек сигарет, немаркированных акцизными марками РФ

Добавим, что в прошлом году году на внутреннем рынке региона только таможенники выявили около 9 тысяч пачек сигарет, 5 упаковок табака для кальяна и 2,5 литра алкогольной продукции без акцизных марок и обязательной маркировки.

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