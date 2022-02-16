Более 1200 пачек контрафактных сигарет изъяли в Барнауле

Полицейские изъяли табачную продукцию Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из магазинов краевой столицы алтайские таможенники обнаружили более 1200 пачек сигарет, немаркированных акцизными марками РФ. Об этом сообщает пресс-служба Алтайской таможни.

– Выявленные в ходе совместного рейда с сотрудниками ГУ МВД РФ по Алтайскому краю 1226 пачек сигарет, изготовленные в Болгарии, Белоруссии, а также сигареты неизвестной страны производства предназначались для розничной продажи, 2 отметили в ведомстве.

Полицейские изъяли табачную продукцию.

Всего в 2021 году на внутреннем рынке Алтайского края таможенники выявили около 9 тысяч пачек сигарет, 5 упаковок табака для кальяна и 2,5 литра алкогольной продукции без акцизных марок и обязательной маркировки.