«Не стерпел лишние разговоры»: на Алтае мужчина расчленил подругу жены и пытался сжечь останки в бане

Правоохранители провели осмотр места происшествия Фото: СУ СК по Республике Алтай

46-летнего жителя Турочакского района Республики Алтай обвиняют в жестоком убийстве женщины. По версии правоохранителей, он убил подругу жены и расчленил тело. Об этом сообщает Следком региона.

По предварительным данным, все произошло в 14 февраля, в селе Кебезень Турочакского района. В День святого Валентина ранее судимый мужчина выпивал со своей женой. Вскоре женщина опьянела и ушла спать. В это время в дом пришла ее подруга, которая также начали пить с хозяином жилища.

– Охмелев, женщина стала рассказывать мужчине об измене его супруги, на предложения о прекращении неприятного для него разговора не реагировала. Разозлившись на гостью сельчанин схватил со стола кухонный нож, клинком которого с приложением значительной физической силы нанес несколько ударов в область живота. Женщина упала, не подавая признаков жизни, – отметили в ведомстве.

По информации СК, проснувшись рано утром, мужчина понял, что натворил и решил избавиться от тела. Он попытался топором расчленить труп подруги жены и сжечь в печи бани. Когда это не получилось, то сельчанин собрал останки тела в мешки и сбросил в погреб.

Вот, что рассказал сельчанин во время допроса:

– Мы с ней выпили маленько. Она начала рассказывать про мою жену. Я ее предупредил: «Не надо, я это уже все знаю, жена мне все рассказала». Она начала дальше рассказывать и всяко-разно жену мою хаять. Я не стерпел разговоры лишние, не вытерпел, взял ножик со стола, ткнул ее, она упала.

Мужчина добавил, что признает свою вину и раскаивается.

Вскоре о случившемся узнали родственники сельчанина, которые и обратились в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сельчанину предъявили обвинение и заключили под стражу.

– Расследование уголовного дела об убийстве продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательственной базы, назначено производство необходимых судебных экспертиз, – резюмировали в ведомстве.

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