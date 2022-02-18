«Покажите мне хотя бы один фасад похожего качества»: известный российский архитектор представил проект ЖК на Сахарова

Визуализация проекта. Фото: Архитектурное бюро «СПИЧ», Сергей Чобан

17 февраля на градосовете в Барнауле известный российский архитектор Сергей Чобан представил проект по застройке площади Сахарова, где раньше находилась «Барнаульская крепость». На проспекте Социалистическом, 97, согласно плану, должны возвести 16-этажный жилой комплекс с подземной парковкой и бассейном в «питерском» стиле. Однако масштабный проект вызвал много вопросов и уточнений у местных архитекторов. Подробности в материале «Комсомолки».

Со слов Сергея Чобана, перед тем, как разрабатывать макет будущего здания, он изучил архитектуру города. Архитектор сделал вывод, что для Барнаула характерно чередование невысокой застройки с отдельными высотными доминантами. Также большая часть зданий рядом с площадью Сахарова схожа с «питерским» стилем – «вертикальные пилястры и пилоны». Эти особенности учел Сергей Чобан в проекте ЖК.

Согласно проекту, на участке, площадью 1,45 га, размещено три 15-этажные свечки, которые соединяет трехэтажная пристройка в 5,7 тысяч квадратов. Ее займут коммерческие помещения, фитнес-центр с бассейном и СПА-центром.

В комплексе на подземном уровне запроектирована парковка на 256 мест, а на ее кровле двор с детскими площадками и озеленением. Дополнительные 56 мест для транспорта будут вдоль красной линии зданий.

Визуализация проекта. Фото: Архитектурное бюро «СПИЧ», Сергей Чобан

В 15-этажках расположено 214 квартир (1-,2-, 3-комнатные), а в центре - две урбан-виллы с персональными входами, на верхних этажах - двухъярусные пентхаусы с высокими потолками. В этом комплексе смогут проживать 960 человек.

Предполагается, что ЖК будет выполнен из монолитного каркаса с заполнением стен и облицовкой фасадов белым и красным кирпичом. Архитектура комплекса, со слов Сергея Чобана, «живая» за счет фасада из «кирпича, положенного на угол, и фигурной кладки». Отметим, что материалы в строительстве планируют использовать преимущественно отечественных производителей.

Визуализация проекта. Фото: Архитектурное бюро «СПИЧ», Сергей Чобан

Этот масштабный и важный для города проект вызвал у местных архитекторов много вопросов. Кому-то не хватило оригинальности для знакового места, а кто-то нашел недочеты в расчетах.

Главный архитектор Барнаула Виктор Четошников заметил погрешности в озеленении, указаны на не верные «красные линии», разработчики не учли ближайший сквер и площадку аграрного вуза. А по мнению барнаульского депутата городской думы Евгения Носенко, не учтен и тот факт, что в этом же районе запланировано строительство еще двух объектов. Они, со слов депутата, будут более масштабными.

- Скоро в этой зоне начнут строить новый корпус АлтГУ. И эта доминанта, которая даже выше ваших зданий. Также появится 18-этажный ЦУМ. Новый комплекс будет завершением двух площадей. И я бы предложил именно вашими акцентами и знаниями исправить общую ситуацию. Пересмотреть проект и внести в него окружающие здания, которых пока нет, но они скоро будут, - обратился депутат к архитектору.

Главный архитектор Барнаула Сергей Боженко тоже поддержал эту идею и предложил сделать главный корпус комплекса немного выше, чтобы он стал заметнее и выразительнее.

Также участники градосовета отметили, что не до конца учтены особенности рельефа с возвышенностью, еще, по мнению экспертов, недостаточно парковочных мест для комплекса, где будут коммерческие организации и почти тысяча постоянных жильцов. В целом, архитекторы ожидали чего-то большего от проекта. Главный архитектор края отметил, что столичная команда разработала качественную архитектору, но, к сожалению, не для данного участка. По мнению Виктора Чертошникова, на Сахарова должно быть что-то более оригинальное.

Архитектора критика явно задела, но все нюансы и замечания он пообещал проработать, в том числе с учетом неровного рельефа.

- Спасибо за рассмотрение, я далеко не со всем согласен, что было сказано, особенно с высказыванием о том, что есть достаточно фасадов такого же качества. Я бы хотел, чтобы вы показали хотя бы один. Было бы мило. А с точки зрения доработки, да, мы подумаем, как двигаться дальше, - высказался в конце совещания Сергей Чобан.

В итоге проект отправили на доработку, после корректировки его заново рассмотрят на градостроительном совете.

Справка КП

Сергей Чобан - российский и немецкий архитектор, работающий в городах Европы и России. Обладатель архитектурных премий, участник выставок. Одна из самых известных работ в России – комплекс «Федерация» в «Москва-Сити», разработанная совместно с Питером Швегером. Это здание считалось самым высоким в Европе, до строительства «Лахта-Центра» в Санкт-Петербурге. Архитектор отмечает, что в процессе разработки новых объектов он всегда учитывает факт «старения здания», адаптацию к изменениям в общей архитектуре.

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