От морозов до оттепели: какой будет погода до конца февраля в Алтайском крае

В среднем за февраль выпадает 17 мм осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

До конца февраля в Алтайском крае возможны морозы. При этом в целом ожидается, что температура воздуха в последний месяц зимы будет выше нормы на 1,5 градуса. Подробнее о том, какой будет погода «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В феврале основным процессом, определяющим погоду в Алтайском крае, является Сибирский антициклон, который охватывает центральные районы Восточной Сибири, среднюю Азию и частично Дальний Восток.

По словам синоптика, во второй и третьей декадах февраля в Алтайском крае ожидаются колебания температуры воздуха от -15… -20 (местами -26…-31 градусов) до -8… -13 градусов. Днем столбики термометра покажут от -7… -1 (местами -20 градусов) до -1… -6 градусов. Кроме того, возможны оттепели до 0… +2 градусов.

Что касается осадков, то их месячное количество предполагается больше нормы, по юго-востоку края – около нормы. В среднем за февраль выпадает 17 мм осадков.

– Снег, в периоды оттепелей мокрый снег, предполагается в большинстве дней второй декады и отдельные третьей декады, – сказала Людмила Юрьевна.

Она добавила, что в феврале в Алтайском крае среднемесячная температура воздуха колеблется от -12 градусов (Горняк, Чарышское) до -17 градусов. (Хабары). Абсолютный минимум за весь период наблюдений зафиксировали в Волчихе -50,7 градусов 1951 году, а абсолютный максимум в Солонешном – +15,7 градусов в 2002 году.

В Барнауле в феврале среднемесячная температура воздуха постепенно повышается и составляет -14,2 градуса. Разброс экстремальных температур колеблется от +8,3 градусов 14 февраля 1919 года до -49,3 градусов 3 февраля 1943 года.

Ранее мы писали о том, что в ближайшие дни на районы Алтайского края будет оказывать влияние проходящий южный циклон, поэтому потепление продолжится. Также в большинстве районов ожидаются снегопады небольшой и временами умеренной интенсивности с усилением ветра. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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