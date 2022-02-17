Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 4:06

Проект будущей застройки площади Сахарова опубликовали в интернете

Сейчас на площади ведутся работы по подготовке к демонтажу резервуаров для воды
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
На главной площади краевой столицы могут построить 25-этажный дом

На главной площади краевой столицы могут построить 25-этажный дом

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В соцсетях появился проект возможной застройки площади Сахарова в Барнаула. Судя по нему, на месте баков появятся многоэтажки. Информацию опубликовали в сообществе Barnaul22.

На данный момент на площади Сахарова готовят к демонтажу резервуары для воды довоенной постройки. Ранее сообщалось, что на главной площади краевой столицы могут построить 25-этажный дом. Предполагается, что его возведут на месте резервуаров для воды, которые начали демонтировать еще в январе.

Застройка может занять около 40% от участка в 1,4 гектара — такую минимальную площадь можно задействовать. На остальной территории разместятся общественные объекты и озеленение.

17 февраля пройдет градосовет, на котором будет обсуждаться этот проект.

Напомним, сквер рядом с Сахарова планирует застроить АлтГУ.