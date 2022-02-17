Проект будущей застройки площади Сахарова опубликовали в интернете

На главной площади краевой столицы могут построить 25-этажный дом Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В соцсетях появился проект возможной застройки площади Сахарова в Барнаула. Судя по нему, на месте баков появятся многоэтажки. Информацию опубликовали в сообществе Barnaul22.

На данный момент на площади Сахарова готовят к демонтажу резервуары для воды довоенной постройки. Ранее сообщалось, что на главной площади краевой столицы могут построить 25-этажный дом. Предполагается, что его возведут на месте резервуаров для воды, которые начали демонтировать еще в январе.

Застройка может занять около 40% от участка в 1,4 гектара — такую минимальную площадь можно задействовать. На остальной территории разместятся общественные объекты и озеленение.

17 февраля пройдет градосовет, на котором будет обсуждаться этот проект.

Напомним, сквер рядом с Сахарова планирует застроить АлтГУ.