На Алтае сотрудница салона сотовой связи оформила кредиты на покупателей

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волчихинском районе Алтайского края 20-летняя сотрудница салона сотовой связи воспользовалась чужими паспортными данными и оформила кредиты. Получив деньги, она купила телефон и другие товары. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По предварительным данным, летом 2021 года сотрудница магазина сотовой связи, используя чужие паспортные данные, дистанционно оформила кредиты. В итоге она купила телефон, смарт-часы, наушники и другие аксессуары на общую сумму более 27 тысяч рублей.

Через некоторое время один из сельчан получил извещение о просроченной задолженности и обратился в полицию. Вскоре правоохранители задержали подозреваемую. Выяснилось, что девушка воспользовалась паспортными данными людей, которые ранее совершали покупки в кредит в этом салоне сотовой связи.

– Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». А также по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному», – отметили в ведомстве.

Во время обыска у девушки изъяли мобильный телефон и некоторые аксессуары. Подозреваемую оставили под подпиской о невыезде. Павоохранители занимаются сбором доказательств и продолжают расследование.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае активизировалась старая схема мошенников «ваш родственник попал в беду». За неделю зафиксировали 17 попыток выманить деньги у пожилых граждан. Правоохранители возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ. Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались двое жителей Кемеровской области 2003 года рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За неделю 10 алтайских пенсионеров попались на старую схему мошенников «родственник попал в беду»

Подозреваемых задержали (подробнее)