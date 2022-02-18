Чем опасен ящур и выявили ли его в Алтайском крае

Ящур - заразная вирусная болезнь парнокопытных животных и верблюдов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается профилактическая вакцинация скота против ящура. Подробнее об этом, а также об опасностях болезни во время пресс-конференции рассказал начальник управления ветеринарии региона Владимир Самодуров.

Что такое ящур и чем он опасен

Ящур - заразная вирусная болезнь парнокопытных животных и верблюдов. Она сопровождается лихорадкой и появлением пузырьков на слизистой оболочке ротовой полости и лишенных волос участках кожи конечностей и вымени. Также зараженным животным характерно сильное слюноотделение. Есть семь типов данного заболевания, переболев одним, можно заразиться другим.

– Ящур относится к особо опасным заболеваниям, при его выявлении на территории болеет практически вся популяция, – подчеркнул начальник управления ветеринарии региона.

В определенных условиях ящур передается человеку. Болеют в основном те, кто занимается убоем скота, а также телятницы и доярки. При этом вирус не передается от человека к человеку.

При выявлении болезни специалисты проводят комплекс мероприятий. Прямые затраты связаны с исключением выноса инфекции, локализацией и уничтожением этого заболевания, проведением мер по профилактике в населенном пункте и ближайших территориях.

– Во-вторых, косвенный ущерб. Он складывается от того, что практически будут нарушены экономические связи по передвижению животных и продуктов животного происхождения из региона на длительный период. Он может составлять более двух лет, что повлияет на экономику, – отметил Владимир Самодуров.

Случаев заражения животных ящуром в Алтайском крае не зафиксировали.

Вакцинация продолжается

В декабре вспышки ящура зафиксировали в Казахстане и Оренбургской области. Минсельхоз призвал возобновить проведение вакцинации животных на территории субъектов, граничащих с Республикой Казахстан и не только.

В буферную зону Алтайского края вошли 12 районов. Вакцинацию животных в этих муниципалитетах проводят с 18 января, уже прошли первый круг, сейчас продолжается ревакцинация.

К вакцинации животных против ящура во всем регионе приступят по мере поступления вакцины, которое ожидается в конце марте – начале апреля.

Добавим, что последний раз ящур на территории Алтайского края выявляли в 1974 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Республике Алтай в этом году планируют вакцинировать против чумы не менее 17 тысяч человек. Прогноз по эпизоотической ситуации остается неблагоприятным. Жителей района и всех, у кого работа связана с командировками в Кош-Агачский район, призывают пройти вакцинацию.

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