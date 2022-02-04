На Алтае проведут массовую вакцинацию против чумы

Чума очень опасна. Фото: Роспотребнадзор по Республике Алтай

В Республике Алтай в этом году планируют вакцинировать против чумы не менее 17 тысяч человек. Прогноз по эпизоотической ситуации остается неблагоприятным, сообщает управление Роспотребнадзора региона.

Против чумы прививают детей в возрасте с двух лет и взрослых, проживающих или временно пребывающих на энзоотичной по чуме территории. В Республике Алтай – это Кош-Агачский район, где располагается активный Горно-Алтайский высокогорный природный очаг чумы.

В 2021 году в Коша-Агачском районе выявили участки, где животные болеют чумой. Их общая площадь 415,2 квадратных километров. Речь идет про следующие места: Тархата, Бар-Бургазы, Большие Шибеты, окрестности озер Караколь и Зерлюколь-Нур, междуречье рек Чаган-Бургазы и Тархата, Центральная часть Курайского хребта.

– От носителей и переносчиков чумного микроба - сурков, сусликов, пищух и их блох и клещей выделено 9 высоковирулентных штаммов чумного микроба, получено 63 ПЦР-положительных результата (выявлена ДНК возбудителя чумы), – отметили в ведомстве.

Средняя зараженность носителей в очаге в прошлом году составила - 1,9%, в том числе сурков – 6,7%. Средняя зараженность блох – 0,35%.

Для профилактики в 2021 году в Республике Алтай привили 18258 человек. В Кош-Агачском районе – 16793 человек, в том числе 5569 детей. Иммунитет против чумы сохраняется до 1 года.

– Вакцина представляет собой взвесь живых высушенных в сахарозо-желатиновой среде бактерий вакцинного штамма чумного микроба EV из которой путем разведения физиологическим раствором готовится суспензия для накожного скарификационного нанесения,– пояснили в Роспотребнадзоре. – Вакцинацию проводят однократно накожным способом.

Иммунизация позволила избежать заболеваний чумой людей, несмотря на то, что ежегодно выявляют зараженных чумой зверьков, блох и клещей, в том числе в непосредственной близости от стоянок животноводов. Специалисты не зарегистрировали ни одного случая осложнений после прививки.

В ведомстве подчеркнули, что чума опасна, она может давать от 50 до 70% летальных исходов. Жителей района и всех, у кого работа связана с командировками в Кош-Агачский район, призывают пройти вакцинацию.

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