«Имба» и «пОзер»: жители Алтайского края могут принять участие в составлении карты молодежного языка России

Цель карты – собрать интересные слова и выражения, которые использует молодежь Фото: Антонина Лышова

Жители Алтайского края могут поучаствовать в составлении карты молодежного языка России «Послушай незнакомца». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В регионе уже есть те, кто успел поучаствовать в проекте. Они отмечают, что называть сленговые слова, которые использует именно молодое поколение на Алтае, не так уж просто.

Опрос для карты «Послушай незнакомца» расположен на платформе «Другое дело» проекта «Россия - страна возможностей». Цель карты – собрать интересные слова и выражения, которые использует молодежь в речи. Акцент делается, в первую очередь, на тех словах, которые использует молодое поколение на определенной территории. За самые интересные и оригинальные варианты участники на платформе будут получать баллы, которые можно будет обменять на призы (разные онлайн-обучения, тренинги, путешествия и другое).

Барнаулец Илья Кочетков всегда принимает участие в проектах от платформы «Другое дело», поэтому решил поучаствовать и в составлении карты. Как признается участник, ему пришлось постараться, чтобы вспомнить какие-нибудь оригинальные выражения, которые использует алтайская молодежь, так как такие слова, как, например, «кринж» и «рофл» говорят по всей стране:

- Вблизи одного из университетов он услышал фразу, которая показалась примечательной: «Никогда не поздно сделать заранее». Ее произнесла девушка, обсуждая с подругой какие-то учебные дела. Еще одну фразу, услышал в предгорьях Алтая: «Любишь Алтай - люби и коров на дороге». Это отлично передает характер автопутешествий, когда на автодороге то и дело попадаешь в стадо медленно бредущих по ней копытных, - рассказал Илья Кочетков.

Если жюри конкурса посчитает эти фразы интересными, то Илье Кочеткову начислят сразу 400 баллов, которые он сможет потрать, например, на онлайн-курсы.

Как считает директор «Кванториум.22», специалист в области филологии и журналистики Сергей Мансков, в нынешнем глобальном мире характерные для какой-то территории слова и фразы образуются реже, но то, что остается должно быть достойно пристального внимания.

- Для меня ярким примером новых слов, которые я порой слышу от своих детей или учеников, стало «имба». Это значит для них «ну, вообще, хорошо», «замечательно». В «Кванториуме» меня научили слову «пОзер», по смыслу то же, что и литературная норма «позёр», но с другим ударением», - рассказывает Сергей Мансков.

Директор «Кванториум.22» считает, что подобные исследования помогут лучше узнать язык, на котором говорит молодежь, так станет проще понимать смыслы, которые они закладывают в разные явления современной жизни.

Учитель барнаульского лицея №3 Софья Киндякова считает, что карта «Послушай незнакомца» будет полезна для разных поколений:

- Я считаю, что молодежь должна понимать, как появились новые слова, от каких иностранных слов они произошли, как переводятся эти слова, - отмечает Софья Киндякова.

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