На Алтае могут поднять выплаты для опекунов детей с инвалидностью и малышей до трех лет

Законопроект уже поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае депутаты Заксобрания предложили увеличить на 10% выплату для усыновителей и опекунов, которые воспитывают детей с инвалидностью или с ограниченными возможностями, а также малышей до трех лет. Проект должны рассмотреть на февральской сессии, сообщает пресс-служба АКЗС.

На данный момент в регионе опекуны и усыновители получают ежемесячное вознаграждение за каждого приемного ребенка. Его размер ежегодно устанавливается краевым законом. Выплату больше на 10% получают те семьи, где усыновлен ребенок до трех лет, ребенок-инвалид или с ограниченными возможностями. Сейчас пособие для данной категории опекунов депутаты хотят поднять еще на 10%. Такие приемные родители буду получать не 110%, а 120% вознаграждения, если проект будет принят.

В тексте законопроекта говорится, что с января по октябрь 2021 года в приемных семьях Алтайского края воспитывалось 2354 приемных детей, из них 55 – дети до трех лет, 83 - инвалиды, 156 - с ограниченными возможностями здоровья. Это около 12% от общего количества усыновленных детей, при этом последние годы этот процент не увеличивается. По мнению депутатов, увеличение выплат изменит данную ситуацию в лучшую сторону.

- Увеличение вознаграждения приемным родителям за воспитание детей указанной категории в подобном или большем размере предусмотрено законодательством многих субъектов РФ, в частности, Иркутской и Томской областей, Камчатского, Красноярского, Приморского краев и Республики Алтай, - уточнил председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму, руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов.

Как пишет пресс-служба, для данного проекта нужны будут дополнительные расходы краевого бюджета. Необходимо около 1,57 млн рублей. В планах ввести этот закон с 1 января 2023 года. Законопроект уже поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а эксперты счетной палаты не нашли в проекте противоречий бюджетному законодательству.

Напомним, ранее мы писали, что в регионе проиндексируют отдельные социальные выплаты населению до уровня 8,6 процента. Поправки в закон предусмотрены на ежемесячные выплаты для ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий, педагогических работникам, проживающих в сельской местности и граждан, работающих и проживающих в сельской местности. Из краевого бюджета на индексацию выделено 185 миллионов рублей.

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