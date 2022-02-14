На Алтае проиндексируют некоторые социальные выплаты

Данное повышение будет реализовано с 1 января 2022 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае проиндексируют размеры некоторых социальных выплат. Средства на повышение выплат предусмотрены изменениями в законе о краевом бюджете на 2022 год и плановый период, сообщает пресс-служба правительства региона.

- В регионе будут проиндексированы отдельные социальные выплаты населению до уровня 8,6 процента, что станет третьей индексацией социальных выплат за последний год и затронет более 300 тысяч получателей. Данное повышение будет реализовано с 1 января 2022 года, - пишет пресс-служба.

Поправки в закон предусмотрены на ежемесячные выплаты для ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий, педагогических работникам, проживающих в сельской местности и граждан, работающих и проживающих в сельской местности. Отметим, что из краевого бюджета на индексацию выделено 185 миллионов рублей.

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