На Алтае нарушителю в СИЗО сломали ребра

Суд над мужчиной идет с 2018 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сотрудники в следственном изоляторе сломали заключенному два ребра. Родственники арестанта прислали в редакцию «КП-Барнаул» письмо, в котором обвиняют должностных лиц в репрессиях.

- 8 июня 2020 года после 22 часов сотрудники Сизо-1 Барнаула в составе четырех человек по тревоге о нарушении моим братом правил содержания прибыли к камере 458 (якобы он сломал унитаз) и в дальнейшем в ходе перепалки они жестоко избили его, в результате чего брату сломали два ребра, - сообщила Динары Гусейнова.

Речь идет об Эльдаре Гусейнове, которого обвиняют в организации преступного сообщества и вымогательствах (карточка дела опубликована на сайте Железнодорожного суда Барнаула). Он в компании еще нескольких молодых людей в 2016 году вымогал у жителей Заринска деньги, они ставили распространителей наркотиков на счетчик, заставляли платить предпринимателей и т.д. «Товарищам» Гусейнова вменяют также причинение тяжкого вреда здоровью. Суд над ними длится с 2018 года. Такое длительное рассмотрение дела связано, в том числе и с активной позицией подсудимых – заявлением всевозможных ходатайств, пропуском заседаний и прочее.

Мы обратились в пресс-службу краевого УФСИН с просьбой ответить на предъявленную претензию. В управлении пояснили, что Гусейнов за время содержания в изоляторе получил 288 дисциплинарных взысканий: выговоры, водворение в карцер и штрафной изолятор. Все они – за нарушение распорядка дня, выражение нецензурной бранью в присутствии сотрудников УИС, невыполнение обязанностей дежурного по камере и другие нарушения.

Что касается инцидента, который привел к сломанным ребрам, по словам сотрудников, в тот день заключенный разбил сливной керамический бачок унитаза в камере. Когда по сигналу прибыли сотрудники, Гусейнов вел себя агрессивно, толкнул и ударил одного из охранников.

- В связи с чем, в отношении Гусейнова Э.А. была применена физическая сила и специальные средства – загиб руки за спину и наручники, - пояснили в пресс-службе.

Тем не менее, по факту была проведена служебная проверка. Следственный комитет и прокуратура края признали действия сотрудников законными и обоснованными. Позже за нападение на сотрудника заключенный был осужден и приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы.

В пресс-службе УФСИН отметили, что применение физической силы – исключительный случай. Всего в 2021 году в следственных изоляторах Алтайского края зарегистрировано 12 фактов применения физической силы и специальных средств (загиб руки за спину и наручники).

Сестра заключенного также жаловалась, что мужчину против правил держат в ШИЗО. Между тем, у Эльдара Гусейнова побывал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин.

- Выглядит хорошо, здоровый, крепкий молодой человек. Серьезных нарушений условий содержания я не увидел. У него было несколько просьб – попросил передать письменные принадлежности, этот вопрос решили на месте. Также вопрос касался протезирования зубов, ему было разъяснено, что это возможно сделать за его счет, - сказал омбудсмен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае мужчина обматерил и укусил полицейского

Уголовное дело направили в суд (подробнее)