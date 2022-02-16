На Алтае мужчина обматерил и укусил укусил полицейского

Мужчина не реагировал на замечания Фото: Олег УКЛАДОВ

34-летнего жителя Тальменского района Алтайского края будут судить за применение насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает Следком региона.

– По данным следствия, вечером в ноябре 2021 года в одном из сел Тальменского района обвиняемый пьяным сел за руль, мужчину остановили полицейские, – отметили в ведомстве.

Водитель матом начал оскорблять правоохранителей. На замечания он не реагировал и вскоре схватил полицейского за форму, а затем укусил за руку.

Уголовное дело направили в суд.