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Происшествия16 февраля 2022 13:20

На Алтае мужчина обматерил и укусил укусил полицейского

Уголовное дело направили в суд
Герман Архаров
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Мужчина не реагировал на замечания

Мужчина не реагировал на замечания

Фото: Олег УКЛАДОВ

34-летнего жителя Тальменского района Алтайского края будут судить за применение насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает Следком региона.

– По данным следствия, вечером в ноябре 2021 года в одном из сел Тальменского района обвиняемый пьяным сел за руль, мужчину остановили полицейские, – отметили в ведомстве.

Водитель матом начал оскорблять правоохранителей. На замечания он не реагировал и вскоре схватил полицейского за форму, а затем укусил за руку.

Уголовное дело направили в суд.