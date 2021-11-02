На Алтае стало больше редких архаров

Архары. Фото: Алексей Кужлеков Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

В Республике Алтай специалисты закончили подсчет численности алтайского горного барана в трансграничной зоне России и Монголии. Архаров стало больше, чем в прошлом году, пишет пресс-служба представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе.

Экспедицию по учету аргали на хребте Сайлюгем провели сотрудники Сайлюгемского нацпарка при поддержке WWF России с 11 по 18 октября. Горные бараны постоянно перемещаются через границу из России в Монголию и обратно, что осложняет точный учет.

Опрошенные жители Кош-Агачского района рассказали, что архары появляются в местах, где раньше не встречались, например, в предгорьях Южно-Чуйского хребта. Аргали стало больше, что не радует местных скотоводов. Есть опасность, что дикие копытные будут конкурировать с домашним скотом за скудные пастбища.

– К сожалению, не везде в Горном Алтае отмечается рост численности аргали. Сотрудники Алтайского заповедника учитывали аргали на хребте Чихачева и насчитали наименьшее поголовье архаров за последние 8 лет. Возможно «виноват» глубокий снег, уже выпавший на хребте, или беспокойство со стороны людей, — сказал Александр Карнаухов, старший координатор проектов Представительства Всемирного фонда дикой природы в Алтае-Саянском экорегионе.

Учет аргали проводят специалисты России и Монголии раз в два года.

– Этой осенью гон — брачный период — у аргали начался позже, так как погода стояла теплая. Во время учета мы наблюдали отдельно стада самцов и самок, только к концу работ животные стали проявлять интерес друг к другу. Поведение архаров было боязливым, мы не смогли подойти близко даже для фотосъемки. Отметили интересное взаимодействие трех самцов, которые бежали в сторону Монголии и словно пытались вызвать друг друга на бой, плавными движениями, отходя друг от друга, сталкиваясь лбами, видимо в преддверии гона самцы становятся более активными. Гон продлится до середины ноября, — добавил Алексей Кужлеков.

Справка

Алтайский горный баран (аргали, архар) - самый крупный баран планеты, который обитает на границе России и Монголии. Общая численность - около 4,8 тыс. особей, около двух тысяч обитает – в нашей стране, 1583 – в Сайлюгемском национальном парке. Аргали занесены в Красную книгу России.

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