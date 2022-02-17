«Болеют и водители, и кондукторы»: власти Барнаула объяснили транспортный коллапс

Маршрутные автобусы на остановках приходится ждать очень долго Фото: Олег УКЛАДОВ

«Стоимость проезда опять повышена, а транспорт ходит все хуже и хуже, расписание не соблюдается», - жалуются горожане в редакцию «КП». По наблюдениям барнаульцев, в феврале (как плюс) местами стало меньше пробок, но зато маршрутные автобусы на остановках приходится ждать очень долго.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула хаос в графике движения объяснили острой нехваткой водительского и кондукторского состава.

- Ухудшил ситуацию рост заболеваемости линейных работников, - говорится в официальном ответе в редакцию «КП». Там же сообщается, что перевозчики пытаются активно привлечь новых водителей.

- По мере снижения кадрового дефицита количество подвижного состава, выпускаемого для работы на линии, будет увеличено, - обещают в мэрии.

С руководителями транспортных организаций во время рабочих встреч в городской администрации не раз рассматривались вопросы и о расписании движения.

- Анализировались причины нарушения графиков, изучались предложения перевозчиков для снижения интервалов. На части маршрутов отмечается положительная динамика выхода транспорта на линию. Вместе с тем, общая картина остается неудовлетворительной, - констатируют в горадминистрации.

Напомним, в 2021 году мэрия направила в адрес перевозчиков 86 претензий и 37 требований об уплате штрафов. Общая сумма штрафов превысила 80 тысяч рублей. При этом городские власти расторгли контракты с перевозчиками ООО «Вектор Авто», ИП Усольцевым Н.Б., обслуживавшими автобусные маршруты №19, 110. Предупреждение о таких же санкциях получили еще несколько барнаульских перевозчиков, регулярно нарушающих графики движения.

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