Власти Барнаула разорвали контракт с двумя перевозчиками из-за нарушений графика

Речь идет о маршрутах №19 и 110 Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэрия Барнаула расторгла договор с двумя городскими перевозчиками по маршрутам №19 и 110. Это связано с грубыми нарушениями, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отметил замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев на совещании по работе общественного транспорта, на ряде маршрутов до сих пор фиксируют нарушения. Всего в прошлом году в адрес перевозчиков было направлено 86 претензий и 37 требований об уплате штрафов.

- За грубое нарушение исполнения месячного планового количества рейсов, установленных расписанием, в прошлом году в одностороннем порядке были расторгнуты контракты с предприятиями, обслуживающими автобусные маршруты №19 и 110, - отметили в администрации.