Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2022 3:17

Власти Барнаула разорвали контракт с двумя перевозчиками из-за нарушений графика

Речь идет о маршрутах №19 и 110
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Речь идет о маршрутах №19 и 110

Речь идет о маршрутах №19 и 110

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэрия Барнаула расторгла договор с двумя городскими перевозчиками по маршрутам №19 и 110. Это связано с грубыми нарушениями, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отметил замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев на совещании по работе общественного транспорта, на ряде маршрутов до сих пор фиксируют нарушения. Всего в прошлом году в адрес перевозчиков было направлено 86 претензий и 37 требований об уплате штрафов.

- За грубое нарушение исполнения месячного планового количества рейсов, установленных расписанием, в прошлом году в одностороннем порядке были расторгнуты контракты с предприятиями, обслуживающими автобусные маршруты №19 и 110, - отметили в администрации.

0