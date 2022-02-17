В Алтайском крае сократилось число выданных ипотек

Спрос на ипотечное кредитования падает из-за растущих процентных ставок Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в декабре 2021 года оформили 3,1 тыс. займов на ипотечное кредитование, это на 9% меньше, чем в аналогичный период 2020 года, данные приводит Алтайский портал недвижимости. Президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова рассказала о главных причинах снижения интереса к ипотеке.

Выросла ипотечная ставка

- Спрос на ипотечное кредитования падает из-за растущих процентных ставок. Они увеличиваются вслед за ключевой ставкой, которую повышал постепенно на протяжении года Центробанк, - отмечает Лариса Мельситова.

По данным Алтайского портала недвижимости, Центробанк с весны прошлого года поднял ставку с 4,25 до 9,5% годовых. В Алтайском крае средняя ставка на 1 февраля достигла 8,7%, в то время как на 1 января составляла 8,5%.

Стабилизируют ситуацию на рынке кредитования льготные ипотечные программы, благодаря которым рост ставки происходит постепенно. Некоторые банки даже немного снижают проценты.

- Сейчас временно приостановили прием заявок на сельскую ипотеку под 2,7-3% и ее рефинансирование. Это связано с уточнением лимитов на нынешний год на государственном уровне. Вместе с тем кредиторы продолжают открывать новые субсидируемые программы на строительство домов со ставками в пределах 5%, - пишет пресс-служба Алтайского портала недвижимости.

Напомним, что жители региона помогут воспользоваться следующими льготными ипотечными программами: «семейная ипотека» до 6%, для военнослужащих от 5%, для всех граждан России под 7%, «дальневосточная» под 2% и «под строительство дома».

Подорожание квартир

Второй основной причиной падения спроса на ипотечное кредитование, со слов президента Союза риелторов Барнаула и Алтая, является рост цен на недвижимость. В итоге клиенты запрашивают у банков более крупные суммы. Только за декабрь 2021 года общий объем выданных средств вырос на 11% и достиг 7 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита, по данными Алтайского портала недвижимости, составляет около 2,269 млн рублей. Это на 21% больше, чем в аналогичный период 2020 года. Причем ситуация в разных сегментах рынках складывается по-разному.

Цены

Рост цен по-прежнему наблюдается только на вторичные квартиры. В среднем квадратный метр здесь увеличился с 73,6 до 75,3 тыс. рублей. При этом дешевеют многокомнатные квартиры в непрестижных районах, а вот ходовые малогабаритки, наоборот, повышаются в стоимости.

Любопытно, что новостройки в январе в среднем остались на том же уровне – 73,3 тыс. рублей за квадрат. Здесь наметилась стагнация. В то же время отмечено плавное повышение стоимости маленьких квартир, особенно в домах с кирпичными стенами.

Только цифры

Средний срок кредитования в Алтайском каре в данный момент - 20,8 лет.

Средний размер ипотечного кредита – 2,3 млн. рублей.

Средняя стоимость квадратного метра в Барнауле - 73,3 тыс. рублей.

Самый дорогой квадратный метр в барнаульских квартирах - 119,5 тыс. рублей (элитная однушка в центре).

Самая дешевая квартира в Барнауле сейчас продается в микрорайоне Новосиликатный - стоимость квадратного метра в трешке составляет 38 тыс. рублей.

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