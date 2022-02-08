В Барнауле цены на дома снизились, а на «вторичку» пошли вверх

Нетипично устойчивы в январе были цены на новостройки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле изменилась динамика цен на недвижимость. Раньше цены просто стабильно росли вверх, теперь же в отдельных сегментах наблюдается падение стоимости квадратного метра.

– Рост по-прежнему наблюдается только на вторичные квартиры. На сегодня это самый подходящий вариант именно для жизни, учитывая то, что инвестиционный спрос упал, и на рынке остаются те, кто покупает объекты для себя. В среднем квадратный метр здесь увеличился с 73,6 до 75,3 тыс. рублей, – сообщает Алтайский портал недвижимости.

Активнее растут в цене ходовые малогабаритки. А вот большие многокомнатные квартиры в непрестижных районах понемногу дешевеют.

Нетипично устойчивы в январе были цены на новостройки. В среднем за них просят – 73,3 тыс. рублей за квадрат. Сейчас аналитики отмечают плавное повышение стоимости маленьких квартир, особенно в домах с кирпичными стенами.

Вместе с тем продавцы снизили цены на комнаты. В январе квадратный метр сократился с 49,8 до 49,2 тыс. рублей. Также подешевели частные дома. Здесь цена упала с 46,4 до 45,9 тыс. рублей за кв. метр. Вслед за ними доступнее стали и земельные участки. Их стоимость понизилась с 402,8 до 391,6 тыс. рублей за сотку. Эксперты объясняют это сезонным фактором.

– Активно покупают участки и начинают строить объекты весной-летом, а с ноября по февраль в этом сегменте спрос сильно падает, – поясняют на портале.

Снижение цен на квартиры объясняется ростом предложений на рынке. Чтобы сделать свое объявление более привлекательным, собственники вынуждены продавать недвижимость дешевле, чем у конкурентов.

На сегодняшний день среди объявлений на портале недвижимости самый дорогой квадратный метр в барнаульских квартирах достигает 119,5 тыс. рублей. А самый дешевый вариант – в микрорайоне Новосиликатный. Там можно купить трехкомнатную квартиру за 38 тыс. рублей за квадрат.

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