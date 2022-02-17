Физкультурный кэшбек на Алтае: полный список организаций, за посещение которых можно получить налоговый вычет

Больше всего в программе кэшбека фитнес-клубов и спортивных школ. Фото: из личного архива автора

В Алтайском крае с этого года стартовала программа по налоговому вычету на физкультурно-оздоровительные услуги.

Получить вычет можно будет сделать как за абонемент в фитнес-клуб, так и за услуги массажа или спортивную секцию ребенка. Главное условие - чтобы организация, куда вы ходите, имела статус зарегистрированной в программе.

- Есть несколько обязательных условий для включения организаций и индивидуальных предпринимателей в перечень. Физическая культура и спорт - основной вид их деятельности. В штате работают специалисты с профильным образованием не ниже среднего профессионального. Также организации не входят в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг, - рассказывают в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

При этом максимальная сумма, с которой можно вернуть налоговый вычет, ограничена на уровне 120 тысяч рублей. Клиент сможет получить 13%, но не более 15600 рублей.

На 2022 год в Алтайском крае одобрили 37 заявок. Большую часть представляют именно фитнес-клубы и секции. Для того чтобы сделать возврат части суммы затрат, вам необходимо будет собрать пакет документов: копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.

Список включенных в программу организаций:

- Международный оздоровительный центр Олега Шадского, г. Барнаул, ул. Льва Толстого, 22, каб.221 (ИП Индивидуальный Крысанова Надежда Викторовна),

- Фитнес клуб «Jump», г. Рубцовск, пр. Ленина, д. 206 (ИП Польников Евгений Викторович),

- МБУ спортивной подготовки «Спортивная школа № 1», г. Рубцовск, пр. Ленина, д. 171 а,

- ООО «Фитнес-клуб «Максима», г. Барнаул, ул. Лазурная, д. 7,

- ООО «Магис-Спорт», г. Барнаул, ул. Взлетная, д. 25,

- ООО «МС-Фестиваль», г. Барнаул, ул. Короленко, д. 105,

- МБУ спортивной подготовки «Спортивная школа № 9», г. Барнаул, ул. Островского, д. 15,

- МБУ спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва № 2», г. Барнаул, ул.Аванесова, д. 132,

- МБУ спортивной подготовки «Спортивная школа «Победа», г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 146, кор.Г,

- Клуб физической культуры «Рекорд», г. Барнаул, пр. Энергетиков, 4, (ИП Долгих Ольга Витальевна),

- ООО «Центр спорта и развития», г. Барнаул, пр. Ленина 46 к. Е, бассейн «Олимпийский»,

- МБУ спортивной подготовки «Спортивная школа «Юбилейный», г. Рубцовск, пр. Ленина, д. 203,

- МАУ спортивной подготовки «Спортивная школа № 7», г. Барнаул, ул. Юрина, д. 197,

- ООО «Вита-спорт22», г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 16,

- Фитнес-клуб «Аврора», г. Барнаул, пр. Строителей, д. 8А, ул. Чеглецова, д. 6 (ИП Банщиков Вячеслав Викторович),

- МАУ спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике Хорохордина С.Г.», г. Барнаул, ул. Петра Сухова, д. 62,

- МБУ спортивной подготовки «Спортивная школа «Полимер», г. Барнаул, ул. Малахова, д. 177 б,

- Сеть семейных центров «Родничок», г. Барнаул, ул. Шумакова, д. 74 б; ул. Папанинцев, д. 111, (ИП Клюев Павел Павлович),

- МАУ спортивной подготовки «Спортивная школа «Рубин», г. Барнаул, ул. Мусоргского, 22,

- ООО «Центр красоты и здоровья «Эвалар», г. Бийск, ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, д. 34,

- «Сафари-фитнес», г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 12 в, (ИП Зубков Сергей Николаевич),

- ИП Букина Юлия Сергеевна, г. Барнаул, ул. Ядринцева, д.86, каб. 321,

- АНО ХК «Динамо», г. Барнаул, ул. Жасминная, д.3,

- КГБУ СП «Краевая спортивная школа олимпийского резерва», г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 113 а,

- Скалолазный центр «Грани», г. Бийск, ул. Ленина, д.117, (ООО «Алтай-Теплогор»),

- Фитнес-клуб ST-Gym, г. Барнаул, ул. Шумакова, д.74; ул. Интернациональная, д.25; ул. Георгиева, д. 44, (ИА Барбашин Александр Владимирович),

- Центр здоровья и спорта «River», г Барнаул, ул. Солнечная Поляна, д. 88, (ИП Бляйцев Николай Валерьевич),

- МБУ «Бассейн «Атлантика», г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 35,

- ИП Тарасова Наталья Олеговна, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 72, эт. 4,

- АНО «КЦФР «Спортивная инициатива», г. Барнаул, ул. 65 Лет Победы, д. 53,

- Центр оздоровления и развития «Чудо остров», г. Барнаул, Павловский тракт, д. 301 а (ИП Крылова Светлана Валентиновна),

- Теннисный клуб «Чемпион», г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 1Г (ИП Строкова Анастасия Николаевна),

- Фитнес-клуб «Рельеф», г. Барнаул, ул. Власихинская, д. 160; ул. Взлетная, д. 71; пр. Красноармейский, д. 72; ул. Попова, д. 82 (ИП Тихонов Борис Владимирович),

- ООО «Джим Настикс», г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 6 а,

- ИП Стороженко Павел Анатольевич, г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 6 а,

- NEF, г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 96 (ООО «К 2 спорт»), г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 96.

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