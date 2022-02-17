Физкультурный кэшбек на Алтае: полный список организаций, за посещение которых можно получить налоговый вычет

Больше всего в программе кэшбека фитнес-клубов и спортивных школ. Фото: из личного архива автора
В Алтайском крае с этого года стартовала программа по налоговому вычету на физкультурно-оздоровительные услуги.
Получить вычет можно будет сделать как за абонемент в фитнес-клуб, так и за услуги массажа или спортивную секцию ребенка. Главное условие - чтобы организация, куда вы ходите, имела статус зарегистрированной в программе.
- Есть несколько обязательных условий для включения организаций и индивидуальных предпринимателей в перечень. Физическая культура и спорт - основной вид их деятельности. В штате работают специалисты с профильным образованием не ниже среднего профессионального. Также организации не входят в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг, - рассказывают в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
При этом максимальная сумма, с которой можно вернуть налоговый вычет, ограничена на уровне 120 тысяч рублей. Клиент сможет получить 13%, но не более 15600 рублей.
На 2022 год в Алтайском крае одобрили 37 заявок. Большую часть представляют именно фитнес-клубы и секции. Для того чтобы сделать возврат части суммы затрат, вам необходимо будет собрать пакет документов: копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.
Список включенных в программу организаций:
- Международный оздоровительный центр Олега Шадского, г. Барнаул, ул. Льва Толстого, 22, каб.221 (ИП Индивидуальный Крысанова Надежда Викторовна),
- Фитнес клуб «Jump», г. Рубцовск, пр. Ленина, д. 206 (ИП Польников Евгений Викторович),
- МБУ спортивной подготовки «Спортивная школа № 1», г. Рубцовск, пр. Ленина, д. 171 а,
- ООО «Фитнес-клуб «Максима», г. Барнаул, ул. Лазурная, д. 7,
- ООО «Магис-Спорт», г. Барнаул, ул. Взлетная, д. 25,
- ООО «МС-Фестиваль», г. Барнаул, ул. Короленко, д. 105,
- МБУ спортивной подготовки «Спортивная школа № 9», г. Барнаул, ул. Островского, д. 15,
- МБУ спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва № 2», г. Барнаул, ул.Аванесова, д. 132,
- МБУ спортивной подготовки «Спортивная школа «Победа», г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 146, кор.Г,
- Клуб физической культуры «Рекорд», г. Барнаул, пр. Энергетиков, 4, (ИП Долгих Ольга Витальевна),
- ООО «Центр спорта и развития», г. Барнаул, пр. Ленина 46 к. Е, бассейн «Олимпийский»,
- МБУ спортивной подготовки «Спортивная школа «Юбилейный», г. Рубцовск, пр. Ленина, д. 203,
- МАУ спортивной подготовки «Спортивная школа № 7», г. Барнаул, ул. Юрина, д. 197,
- ООО «Вита-спорт22», г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 16,
- Фитнес-клуб «Аврора», г. Барнаул, пр. Строителей, д. 8А, ул. Чеглецова, д. 6 (ИП Банщиков Вячеслав Викторович),
- МАУ спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике Хорохордина С.Г.», г. Барнаул, ул. Петра Сухова, д. 62,
- МБУ спортивной подготовки «Спортивная школа «Полимер», г. Барнаул, ул. Малахова, д. 177 б,
- Сеть семейных центров «Родничок», г. Барнаул, ул. Шумакова, д. 74 б; ул. Папанинцев, д. 111, (ИП Клюев Павел Павлович),
- МАУ спортивной подготовки «Спортивная школа «Рубин», г. Барнаул, ул. Мусоргского, 22,
- ООО «Центр красоты и здоровья «Эвалар», г. Бийск, ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, д. 34,
- «Сафари-фитнес», г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 12 в, (ИП Зубков Сергей Николаевич),
- ИП Букина Юлия Сергеевна, г. Барнаул, ул. Ядринцева, д.86, каб. 321,
- АНО ХК «Динамо», г. Барнаул, ул. Жасминная, д.3,
- КГБУ СП «Краевая спортивная школа олимпийского резерва», г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 113 а,
- Скалолазный центр «Грани», г. Бийск, ул. Ленина, д.117, (ООО «Алтай-Теплогор»),
- Фитнес-клуб ST-Gym, г. Барнаул, ул. Шумакова, д.74; ул. Интернациональная, д.25; ул. Георгиева, д. 44, (ИА Барбашин Александр Владимирович),
- Центр здоровья и спорта «River», г Барнаул, ул. Солнечная Поляна, д. 88, (ИП Бляйцев Николай Валерьевич),
- МБУ «Бассейн «Атлантика», г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 35,
- ИП Тарасова Наталья Олеговна, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 72, эт. 4,
- АНО «КЦФР «Спортивная инициатива», г. Барнаул, ул. 65 Лет Победы, д. 53,
- Центр оздоровления и развития «Чудо остров», г. Барнаул, Павловский тракт, д. 301 а (ИП Крылова Светлана Валентиновна),
- Теннисный клуб «Чемпион», г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 1Г (ИП Строкова Анастасия Николаевна),
- Фитнес-клуб «Рельеф», г. Барнаул, ул. Власихинская, д. 160; ул. Взлетная, д. 71; пр. Красноармейский, д. 72; ул. Попова, д. 82 (ИП Тихонов Борис Владимирович),
- ООО «Джим Настикс», г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 6 а,
- ИП Стороженко Павел Анатольевич, г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 6 а,
- NEF, г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 96 (ООО «К 2 спорт»), г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 96.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хватит ли денег на всех? Расходы на выплаты больничных в Алтайском крае выросли на 70%
В Алтайском крае расходы на оплату больничных листков выросли на 70% за время пандемии (подробнее)