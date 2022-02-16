Хватит ли денег на всех? Расходы на выплаты больничных в Алтайском крае выросли на 70%

Проблемы могут возникнуть, если работодатель запаздывает с передачей сведений работников Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае расходы на оплату больничных листков выросли на 70% за время пандемии. Об этом рассказала управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Татьяна Петрова во время онлайн-форума.

– Если сравнивать объемы выплат по «больничным» в доковидном 2019 году с показателями 2021 года, расходы регионального отделения по этой статье увеличились практически на 70 процентов. Общая сумма превысила 5,5 млрд рублей, – рассказала Татьяна Петрова.

При этом неизвестно, сколько именно денег выплатили из-за больничного по ковиду, так как для назначения пособия диагноз не важен и такую статистику в ФСС не ведут. Всего в этом году за период с 1 января по 14 февраля в медучреждениях региона открыли больше 168 тысяч листков нетрудоспособности.

В Фонде соцстрахования заверили: жителям края не нужно бояться, что деньги на больничные у государства вдруг закончатся. В связи со всплеском заболеваемости ковидом и ОРВИ нагрузка на фонд выросла, однако выплаты по закону получат все жители.

– Да, с ростом заболеваемости растет и нагрузка на профильный отдел регионального отделения Фонда. Но эта ситуация возникла не сейчас: в таком режиме мы работаем с начала пандемии. И за все время со своей стороны ни разу не допустили просрочек по оплате больничных листков, – рассказала Татьяна Петрова.

Проблемы могут возникнуть, если работодатель запаздывает с передачей сведений работников. По новым правилам данные нужно предоставить в течение трех дней с момента закрытия больничного.

– Для своевременной оплаты больничных, открытых в феврале и начале марта, в федеральном бюджете зарезервировано около 76 млрд рублей. Поэтому жителям края не стоит переживать, что средства на выплату пособий у Фонда неожиданно закончатся, - заверила управляющий региональным отделением ФСС.

Напомним, с начала 2021 года в Алтайском крае начали выдавать только электронные больничные вместо старых бумажных. Также по новому приказу алтайского минздрава лист нетрудоспособности можно оформить дистанционно, если ковид или ОРВИ протекает в легкой форме. Подробнее об этом можно почитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Больше никаких бумаг. С 2022 года Алтайский край перейдет на электронные «больничные»

В бумажном виде листы нетрудоспособности оформляться больше не будут (подробнее)