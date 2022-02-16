Тест ДНК подтвердил подмену в Алейском роддоме спустя 72 года

Две Галины в день шестидесятилетия Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Алтайская пенсионерка Галина Мухортова стала героиней ток-шоу «ДНК» на НТВ. Женщина решила сделать тест, чтобы пролить свет на слух о ее подмене в роддоме. С того момента прошла уже целая жизнь: подмененной с ней в роддоме девочки уже давно нет в живых…

Конфеты для дочки

«Комсомолка» уже писала про эту необычную историю. Напомним, слухи о подмене до Галины стали доходить еще в школе.

Галина Мухортова в школьные годы и Галина Чечулина в юности Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Тогда она оказалась в одном классе с девочкой, которую тоже звали Галей, и которая родилась в тот же день, что и героиня программы – 17 декабря 1949 года.

Однажды, когда Галина пришла в гости к тезке, все заметили, что гостья очень сильно похожа на маму и сестер одноклассницы. И после этого мама подружки Гали - Акрапинья стала приносить конфеты в школу не только своей дочери, но и нашей героине.

Галина Мухортова в семье, в которой воспитывалась с мамой, папой и бабушкой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Мать шестерых детей Акрапинья Чечулина, как выясняется сейчас, уже на втором кормлении младенцев в роддоме заподозрила подмену детей, но другая роженица Пелагея (женщина была близорукой) и сотрудники роддома на ее слова «надо поменяться обратно», посмотрели на нее как на сумасшедшую. В итоге обе Гали воспитывались в любящих семьях, при этом были совершенно не похожи на своих родителей.

«Одинаковые коленки»

Городок Алейск маленький и тесный. Слухи о том, что девочек могли подменить, периодически витали в воздухе.

- Но если в семье Чечулиных (моих кровных родственников) разговоры о возможной подмене всплывали, то мама Пелагея, воспитавшая меня, ни разу об этом не обмолвилась, - рассказывает Галина Мухортова. - Она меня очень любила, и можно представить, как ранили ее разговоры о том, что я ей неродная.

Галина Мухортова в детстве с мамой Пелагеей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На передаче «ДНК» Галина Мухортова рассказала, что ей самой тоже всегда было не по себе от этих разговоров и мыслей.

- Страдала от этих слухов и вторая Галя, - вспоминали сестры Чечулины.

Позднее, уже в юности Галина Мухортова сдружилась с Ниной Чечулиной, старшей сестрой своей тезки-одноклассницы. Девушки, несмотря на шестилетнюю разницу в возрасте, были разительно похожи друг на друга. Даже познакомились при любопытных обстоятельствах:

- Однажды приходит мой будущий муж с работы (он работал на местном маслосырзаводе) и говорит: «У нас девушка работает, на тебя так похожа, что даже фигура и коленки одинаковые», - улыбаясь, вспоминает Нина Павловна. - Я ему предложила: «Познакомь меня с ней».

Галина Мухортова (в клетчатой юбке) с подружками Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Так девушки стали близкими подругами, и, по словам Нины, она лично никогда не сомневалась в их родстве.

- Оказывается, подмены детей в роддоме не такое уж редкое явление, – поделилась Нина Павловна с «Комсомолкой». - Даже мне самой в Алейском роддоме на второе кормление принесли не моего ребенка… Хорошо, я заметила, посмотрели бирочку вверху - точно не мой! А у наших мам, когда рожали, скорей всего и бирок то даже не было, или на бирках только имя было написано.

Галина Мухортова (в белом воротничке) в школьные годы среди одноклассников Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Поухаживаю за мамой Полей»

Еще одна кровная сестра нашей героини - Людмила в студии программы «ДНК» заняла роль скептика, считая, что Галину, воспитанную в их семье и несколько лет назад ушедшую из жизни, нынешние разборки могли бы ранить.

- Пусть внешне не похожа, но она наша, родная, с нами выросла, - повторяла Людмила, вспоминая душевные эпизоды детства.

При этом все три женщины в студии вспомнили одну трепетную историю. Когда Пелагея серьезно заболела (у нее обнаружили онкологию), она сначала жила у дочери Галины Мухортовой месяц, а потом уехала в свой дом, уговорить ее остаться не удалось.

- У меня были дети маленькие, я к маме приезжала каждый день по два раза, но потом она совсем слегла и речь зашла о сиделке, - вспоминает Галина Мухортова. - И тут вдруг подруга Нина, мне говорит: «А давай поговорим об этом с нашей Галей».

Ушедшая из жизни Галина Чечулина была очень доброй и верующей женщиной. Услышав просьбу побыть сиделкой у Пелагеи, Галя тут же согласилась. Но, прежде чем пойти в дом к родной по крови матери, спросила разрешения у Акрапиньи.

- Она так и сказала: «Мама, можно я поухаживаю за мамой Полей?», - вспоминает Нина Павловна. - Так и ходила за ней, и та умерла ночью на руках родной дочери…

Больше не «серая шейка»

Сегодня многих героев этой истории уже нет на белом свете. На заснеженном алейском кладбище уже двенадцать лет лежит Галина Чечулина. Рядом – родители. И родные, и приемные.

Свое желание сделать тест ДНК Галина Мухортова объяснила тем, что у них с мужем не осталось родни. Дочь трагически погибла в ДТП, сын умер от туберкулеза… Недавно у женщины случился инсульт, и они с супругом поговорили и решили подписать квартиру ее родственникам по крови.

Несмотря на принятое решение сомнения оставались и нужно было подтвердить родство документально. Так и пришла идея позвонить на передачу «ДНК». На съемках у женщины дрожали руки, были слезы на глазах.

Родные по крови сестры Людмила и Галина воспитывались в разных семьях Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- 99,9 процента! – После оглашения результатов экспертизы сестры бросились в объятия друг друга.

- Ну вот, теперь не будешь говорить, что ты нам двоюродная, «серая шейка», - приговаривали Нина и Людмила.

Кстати, «Серая шейка» - трогательная история об уточке, которая из-за сломанного крыла не могла полететь на юг с родной стаей.

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