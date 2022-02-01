Перепутали в роддоме. Горькая точка в шокирующей истории на Алтае поставлена спустя 72 года

Две Галины в день шестидесятилетия Фото: из личного архива героя(ев) публикации

История, которая случилась в городке Алейске, печальна и пронзительна, как все истории о подмене детей в роддомах. Всю жизнь две Галины прожили не в своих родных семьях. Точка в этой истории окончательно поставлена, увы, лишь спустя 72 года, когда одной из героинь уже нет и в живых...

Подмена

17 декабря 1949 года в Алейском роддоме появились на свет две девочки. Когда малышек принесли на второе кормление, роженица Акрапинья Чечулина заподозрила, что ей подложили чужого младенца.

- Мама сразу сказала об этом своей соседке по палате Пелагее Киселевой. И предложила поменяться, - рассказала «Комсомолке» Людмила Горбунова, одна из дочерей Чечулиной. - Но Пелагея наотрез отказалась. Возможно, из-за того, что она была очень близорукой и пристально не вгляделась в ребенка. И мама смирилась, потому что никаких экспертиз ДНК тогда не было, в роддоме категорически заверили, что никого не перепутывали. Обе женщины к тому же были не сильно грамотными: мама была домохозяйкой, Пелагея работала санитаркой в детдоме. Что делать в таком случае, мама и не догадывалась, потом подумала, может, сама ошиблась.

Родные по крови сестры Людмила и Галина воспитывались в разных семьях Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В кого же дочь?

Обеих девочек, рожденных в одну минуту, по иронии судьбы, назвали Галями. И ту, и другую в семьях очень любили. Только вот обе Гали были совсем не похожи на родителей.

- На фоне нас, крепышей, Галя была худенькой, слабенькой и близорукой (в биологическую маму), родители ее любили и жалели, как болезненного ребенка, всего у нас в семье было шестеро детей, никто Галю не обижал, семья была очень дружная, - вспоминают в семье Чечулиных.

Пелагея и Василий Киселевы, рассуждая, на кого же похожа их бойкая черноволосая дочь, решили в итоге, что на бабушку.

- Еще помню, мама кого-то спрашивала, похожа ли я на нее, и ей вежливо ответили, что глаза у нас обеих голубые, - вспоминает Галина Мухортова (в девичестве Киселева). Видимо ответить, что совсем не похожа, людям было неудобно.

Галина Мухортова (в центре) с родными по крови сестрами Людмилой и Ниной Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Одноклассницы

Первые слухи о перепутанных в роддоме детях поползли, когда девочки оказались в одном классе.

- Построили новую школу, и когда я пришла в шестой класс, там же оказалась школьница, которую тоже звали Галей, и день рождения у нее был в тот же день, - рассказывает «КП» Галина Васильевна Мухортова. – Придя домой, я рассказала об этом маме, и услышала: "Так вы с этой девочкой в одну минуту родились, роды одновременно на разных столах принимали, у одной - акушер, у другой - медсестра". Больше мама ничего не сказала.

Сообщила тогда об удивительном совпадении домашним и другая Галя.

- А потом Акрапинья Алексеевна (ее чаще звали просто Фрося), приходя в школу, приносила печенья и конфеты не только своей Гале, но и мне. Даже вызывала из класса - я тогда не подозревала, что это родная мама, - вспоминает Галина Васильевна, - а она, наверное, смотрела на меня, и душа болела. Позднее, когда мы с одноклассницами были в гостях у Гали Чечулиной, девочки сказали, что я очень похожа на ее сестер и братьев.

Разительное сходство

- Особенно сильно мы были похожи с Ниной Чечулиной, которая старше меня на шесть лет. Чем взрослее я становилась, тем разительнее было это сходство, – вспоминает Галина Васильевна. - Потом, когда мы с ней познакомились ближе, оказалось, что у нас не только внешность и походка одинаковые, но и вкусы. Мы, не сговариваясь купили одного и того же фасона пальто, туфли. Окружающие нас очень часто путали. Однажды она меня привела в их дом на день рождения отца, он, поглядев на меня, позже сказал, да я явная их родня, хотя до этого не верил в разговоры о подмене.

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Мама переживала, что я ее брошу

- Городок Алейск маленький и разговоры о том, что нас с Галей перепутали в роддоме, конечно, поползли по округе. Но если в семье Чечулиных моя биологическая мама этот факт и сама предполагала, и даже говорила об этом, то в моей семье тема эта замалчивалась. Мама моя упрямая была, скрытная и тему подмены со мной не поднимала до последних дней, переживания от меня скрывала, - рассказывает Галина Мухортова. - Однажды, уже в юности прихожу, соседка мне шепчет: «Галина, Пелагея переживает, что ты ее бросишь». Не знаю, то ли у них разговор действительно был такой, то ли соседка выдумала. Тогда я ей говорю: «Разве я позволю бросить. Не та мать, которая родила, а та, которая воспитала». Меня ни мать, ни отец в семье не обижали, росла одна в любви. Во внуках потом бабушка души не чаяла. И все же вы не представляете, как все переворачивается в душе, когда осознаешь, что такое с тобой случилось.

Свиделись перед смертью

Что творилось в душе другой Гали, можно только предполагать. Галины Павловны Чечулиной уже двенадцать лет как нет в живых.

- Несмотря на то, что в нашей семье ее любили, она, конечно, очень переживала,- вспоминает Людмила Горбунова. К тому же, когда пошли уже разговоры по городу, мы Галю, которая воспитывалась в чужой семье, уже принимали как свою, а вот Пелагея Киселева родную дочь видеть не хотела.

Свиделись Пелагея Киселева и ее родная дочь Галина только в 1988 году. Перед смертью Пелагеи Ивановны.

- Когда мама заболела, ей операцию сделали по онкологии и я привезла ее сначала к себе домой, - вспоминает Галина Мухортова. - Пожила она месяц и поехала к себе, мама была упрямая, уговорить трудно было. Два раза в день я к ней ездила с едой, в остальное время досматривала соседка. А потом, когда мама слегла, у меня дети были маленькие, и нужна была сиделка. А Галя, ее родная дочь была верующим человеком, жила одна. И мы с ее сестрой Ниной (с которой в ту пору очень сдружились) решили предложить ей, чтобы она с мамой пожила. Галя поговорила с Акрапиньей Алексеевной и со словами «Хоть с мамой родной поживу» и с согласия Акрапиньи приехала к родной матери. И мама тогда умерла на руках родной дочери…

Смерть Галины Чечулиной

В альбоме у Галины Мухортовой есть снимок, где она рядом с Галиной Чечулиной в день их шестидесятилетия. Через несколько дней после юбилея Галины Чечулиной не стало.

После выхода из поста, по словам родных, женщина выпила травяной настойки и отравилась… Так и ушла эта хрупкая верующая женщина в мир иной, унеся с собой свой мир с большими переживаниями.

У Галины Чечулиной не сложилось семьи, не было детей. А Галина Мухортова детей похоронила...

- Дочь погибла, сын умер, мы с мужем Валерием Григорьевичем одни остались, - рассказала женщина, - Недавно у меня инсульт случился, хожу плохо, муж водит за руку… И мы задумались, кому квартиру подписать. Говорю - братья и сестрам Чечулиным, вот вроде и родственники мы, дружимся давно, а документально чужие. Так и возникла мысль позвонить в передачу «ДНК».

В рамках программы было проведено два теста и первый из них, как предварительно сообщили Галине, показал, что подмена, действительно, была. Окончательный результат станет известен после выхода передачи в эфир.

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