В Бийске бродячие собаки загрызли лебедя

Это произошло 14 февраля в поселке Молодежный Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Жители Бийска пожаловались на безнадзорных собак – на этот раз из-за того, что животные загрызли лебедя. Это произошло 14 февраля в поселке Молодежный. Вскоре случай прокомментировала и администрация города, сообщает портал «Наш Бийск».

- Как пояснил представитель городского управления жилищно-коммунального хозяйства, случай со съеденным собаками лебедем вчера был "раздут" неравнодушными гражданами и СМИ. На самом же деле, в Молодежном нет такого количества бродячих собак, о котором жалуются в социальных сетях, - цитирует издание чиновников.

В обществе защиты животных «Преданность» изданию пояснили, что нападение собак на птицу естественный процесс – якобы погибший лебедь был ослаблен и травмирован.

В то же время жители уверяют, что птица попалась собакам, когда спала на берегу или подпустила хищников близко, потому что привыкла к домашним собакам, приходящим на берег с людьми.

В адрес администрации Бийска уже давно поступают многочисленные жалобы жителей на безнадзорных животных, которые периодически нападают и на людей. Об одном из примеров «КП»-Барнаул» сообщала ранее: собака покусала местную жительницу. В итоге женщина смогла отсудить у мэрии 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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