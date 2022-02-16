«От прикосновений хочется кричать»: барнаульцы пожаловались на новые симптомы ковида

Как пояснил главный инфекционист Алтайского края, боль в мышцах характерна для инфекционных заболеваний Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Алтайском крае продолжается волна нового штамма коронавируса. «Омикрон», по сравнению со своим предшественником, реже вызывает осложнения, но, тем не менее, пациенты жалуются на жуткие боли, особенно в мышцах и голове.

- Боль настолько адская, что от прикосновений хочется кричать. Первые два дня после того, как у меня нашли омикрон, я более-менее себя чувствовала, только слабость была, а потом начался кашель, появилась ужасная боль в голове и теле. Хотелось лежать и не шевелиться. При этом температуры высокой не было. Как насмешка – 36,9, - рассказывает «Комсомолке» жительница Барнаула Татьяна.

Как пояснил главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко, сильная мышечная боль, боль при касании кожных покровов характерны для ряда инфекционных заболеваний. Как пример, это симптом при средне-тяжелом и тяжелом течениях гриппа.

- «Омикрон» отличается тем, что чаще заболевание протекает с поражением верхних дыхательных путей. На фоне лихорадки от повышенной температуры и может появиться боль в теле. Кроме того, боль сигнализирует об интоксикации, - подчеркнул Валерий Шевченко. – Здесь нужно бороться, в первую очередь, с причиной – вирусом. Противоболевые препараты принимать нет смысла, хотя ряд жаропонижающих препаратов еще и убирают боль.

При всей своей легкости для пожилых людей с хроническими заболеваниями «омикрон» несет другую опасность – он обостряет все старые болячки. Если ранее хронические болезни были компенсированными – не вызывали особого беспокойства и с легкостью поддавались лечению, то при «омикроне» патология выходит из-под контроля. Большую часть пациентов стационаров составляют именно такие больные.

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