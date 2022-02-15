На Алтае проверяют обоснованность стоимости ПЦР-тестов в частных клиниках

Бесплатно в государственных клиниках тест можно сдать только при наличии симптомов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай начали проводить проверку по поводу обоснованности цен на ПЦР-тестирование на ковид. Как сообщили в пресс-службе регионального управления, такое поручение дал генпрокурор РФ Игорь Краснов на фоне сообщений о росте цен на исследования.

Проверки проводятся во всех регионах Российской Федерации. Речь идет о тестах, которые проводятся в лабораториях частных медорганизаций и центров, а также системах для самостоятельной проверки, которые продаются в аптеках.

- По итогам проверки будет дана оценка деятельности указанных организаций, при выявлении нарушений принят комплекс мер прокурорского реагирования, - подчеркнули в алтайском ведомстве.

Кроме того, свою проверку организовала Федеральная антимонопольная служба. Как сообщается на сайте ведомства, всего по стране тесты на ковид проводят 1254 медорганизации, 960 из них - государственные. Стоимость ПЦР-теста без выезда на дом варьируется от 440 до 3483 рублей.

- Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345,55 рублей (рассчитана с учетом средних значений, определенных по каждому федеральному округу, без учета услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составляет от 250 до 350 рублей). В ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС, - пояснили в службе.

В итоге антимонопольщики предложили рекомендовать регионам проанализировать тарифы и пересмотреть цены.

Напомним, в конце прошлого года региональное отделение Общероссийского народного фронта направило в антимонопольную службу обращение с просьбой проверить цены на тесты. По данных общественников, в ряде республиканских частных клиник цены завышали более чем в два раза. Так, стоимость исследования, включая стоимость взятия мазка, составляла на тот период от 1,5 до 2 тысяч рублей, хотя по полису ОМС предусмотрена цена в 800 рублей.

- Бесплатно в государственных клиниках тест можно сдать только при наличии симптомов. Требования сегодняшнего дня таковы, что во многих случаях, будь то участие в соревнованиях, приезд из других регионов и так далее, даже без симптомов, необходимо сдавать тест ПЦР. О «кусачих» ценах на довольно востребованную в период пандемии услугу мы знаем не понаслышке. Кому-то из нас приходится проходить тестирование по несколько раз, и это дорогое удовольствие, – комментировала тогда руководитель регионального исполкома Народного фронта Ольга Матросова.

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