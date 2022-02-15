В краевом онкодиспансере открыли кабинет вакционации от коронавируса

Прививку можно поставить с 9 до 17 часов Фото: Олег УКЛАДОВ

В лечебно-диагностическом корпусе Алтайского краевого онкологического диспансера начал работу прививочный кабинет, где можно поставить прививку от коронавируса. Кабинет находится по адресу: Змеиногорский тракт, 110, корпус 7.

- Здесь можно сделать прививку против коронавирусной инфекции. Доступны вакцины «Спутник V» и «КовиВак», - сообщают в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Перед тем как провести процедуру, пациентов осматривает врач-терапевт. При этом получить прививку могут и онкобольные, находящиеся в ремиссии. Для этого им потребуется предварительное заключение врача-онколога.

Кабинет работает по будням с 9 до 17 часов. Запись производится по телефону: (3852) 50-73-50 (звонки принимают по будням с 9 до 15 часов).