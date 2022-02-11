На смену морозам в Алтайском крае придут потепление и метели

В отдельные дни возможно усиление ветра Фото: Олег УКЛАДОВ

Потепление сменит морозы в Алтайском крае. Кроме того, в регионе возможны снег и метели. О том, какой именно будет погода в ближайшие дни рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Морозная погода сохранится в регионе до обеда субботы, 12 февраля. Днем на регион начнет оказывать влияние приближающийся теплый фронт южного циклона. Ожидается -12…-17 градусов, местами по югу -6… -11 градусов.

– 13 и 14 февраля на районы Алтайского края будет оказывать влияние проходящий южный циклон, поэтому потепление продолжится. Также в большинстве районов ожидаются снегопады небольшой и временами умеренной интенсивности с усилением ветра. Местами поднимется метель, – сказала Людмила Юрьевна.

Синоптик добавила, что такая погода сохранится в Алтайском крае до 18 февраля.

Подробный прогноз погоды с 12 по 14 февраля

12 февраля

Ночью ожидается -24…-29 градусов, местами до -34 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Днем будет -12…-17 градусов, местами по югу -6… -11 градусов. Преимущественно без осадков, утром местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с, днем по западу местами порывы до 12м/с.

13 февраля

Ночью ожидается -23…-28 градусов, по югу -13…-18 градусов. В западных и предгорных районах снег, местами метели. На дорогах гололедица. Ветер южный 3-8 м/с, местами в западных и южных районах порывы 10- 15 м/с.

Днем будет -6…-11 градусов, по югу местами до -1 градуса. Снег, по югу местами метели. На дорогах гололедица. Ветер южный 3-8 м/с, местами в западных и южных районах порывы 10- 15 м/с.

14 февраля

Ночью ожидается -10…-15 градуса, местами до -20 градусов. Местами небольшой снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами по югу порывы до 15 м/с.

Днем будет 0…-5 градусов, по северу местами -6…-11 градусов. Местами небольшой снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами по югу порывы до 15 м/с.

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