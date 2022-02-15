Родители алтайских школьников пожаловались на платные сервисы для обучения на дистанте

На порталах есть как бесплатный, так и платный контент Фото: Олег УКЛАДОВ

Родители школьников Горно-Алтайска в соцсетях пожаловались на то, что учеников начальных классов во время дистанта якобы обязали выполнять задания на платных интернет-ресурсах. Ситуацию уже прокомментировали в прокуратуре Республики Алтай и Министерстве образования и науки региона.

В публикации в Instagram от 2 февраля говорилось, что обучаться на платных сервисах учеников обязали учителя. После появления сообщения прокуратура организовала проверку, и выяснилось, что информация не соответствует действительности.

- Результаты проверки опровергли изложенное. Установлено, что при переходе на дистанционное обучение администрации общеобразовательных организаций используют цифровые образовательные ресурсы только в рамках бесплатного контента, что строго контролируется органами управления образованием, - отметили в пресс-службе ведомства.

При этом на порталах Учи.ру, ЯКласс и других есть как бесплатный, так и платный контент. Родители сами принимают решение, нужно ли детям пользоваться дополнительными курсами, за которые предусмотрена плата.

Также региональный Минобр и управление образования Горно-Алтайска провели свою проверки и во время бесед с родителями или законными представителями школьников поговорили об организации удаленного обучения. Взрослым раздали памятки.

Согласно информации министерства, переход на удаленку стал возможен благодаря проекту «Цифровая образовательная среда», в котором участвуют 96 школ региона. В них есть современные компьютеры, онлайн-платформы и электронные сервисы для обучения.

- Учителя организуют уроки на различных бесплатных онлайн-платформах. В случае, когда у родителей нет возможности обеспечить участие ребенка в таких уроках, школа должна предусмотреть иные формы связи с ребенком, передачи ему заданий, проверки их выполнения. В таких случаях гораздо сложнее объяснять материал, поэтому дистанционное обучение рассматривается как крайняя и необходимая мера, - подчеркнула министр образования и науки Республики Алтай Ольга Саврасова.

Какие сервисы включены в программу дистанционного обучения:

- Zoom, Skype, YouTube;

- электронные учебники и тренажеры по школьным дисциплинам «Российская электронная школа»;

- сервис самопроверки и самоподготовки Myskills.ru;

- «Яндекс.Уроки», «Яндекс.Репетитор», «Яндекс.Учебник», «Я Учитель»;

- электронные учебники, вебинары, рабочие программы, олимпиады от издательства «Просвещение»;

- интерактивные образовательные платформы «Учи.ру»;

- проекты по профориентации: «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»;

- виртуальные коллекции Русского музея, Эрмитажа, мадридского музея Прадо, Лувра, Ватикана.

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