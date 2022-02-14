В Алтайском крае 100 школ остаются на карантине из-за высокой заболеваемости ОРВИ и COVID-19

В 89 учреждениях процесс обучения проходит в дистанционном формате Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 100 образовательных учреждений находятся на карантине из-за заболеваемости ОРВИ и COVID-19, сообщает «Банкфакс». «Ковидные каникулы» введены на восьми территориях региона.

- На карантине находится 100 образовательных организаций края, в том числе школы. В 89 учреждениях процесс обучения проходит в дистанционном формате. «Министерство образования и науки Алтайского края информирует о заболеваемости детей в образовательных организациях органы власти, размещает информацию на официальном сайте ведомства, а также отвечает на регулярно поступающие запросы СМИ, - отметили в Минобрнауки.

Напомним, ранее мы писали, что бийские школьники должны были выйти на учебу после внеплановых каникул сегодня, 14 февраля.

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