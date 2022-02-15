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Общество15 февраля 2022 5:00

В Лас-Вегасе вызвали ажиотаж барнаульские патроны

За сутки там отстреляли свыше 16 тысяч боеприпасов
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Барнаульские боеприпасы давно зарекомендовали себя на североамериканском рынке

Барнаульские боеприпасы давно зарекомендовали себя на североамериканском рынке

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Лас-Вегасе американские журналисты и блогеры за сутки отстреляли более 16 тысяч патронов, изготовленных на Барнаульском патронном заводе (БПЗ). Это произошло на крупнейшей международной выставке спортивно-охотничьего оружия и боеприпасов Shot Show. Местную продукцию на мероприятии представлял директор БПЗ Андрей Цупрунов, пишет краевой минпром.

Каждый желающий на выставке мог бесплатно протестировать патроны Барнаульского патронного завода в деле, постреляв из разного вида оружия. Развлечение пришлось по вкусу представителям местных СМИ и блогерам. Американские папарацци проявили огромный интерес и лишь за один презентационный день расстреляли более 16 тысяч штук патронов.

Это далеко не первый опыт участия барнаульского завода в международной выставке. Продукция предприятия уже давно зарекомендовала себя на североамериканском рынке.

– Завод много лет успешно сотрудничает с иностранными компаниями североамериканского континента. Торговая марка BARNAUL, принадлежащая предприятию, широко известна участникам мирового рынка спортивно-охотничьего оружия и патронов. За последние три года завод поставил своим зарубежным партнерам более 1 млрд. штук патронов, – отметил Андрей Цупрунов.

На выставке делегаты проводили переговоры с партнёрами и потенциальными заказчиками.

Справка

БПЗ выпускает свыше 160 наименований спортивно-охотничьих патронов к оружию, более 20 позиций боевых патронов, а также сопутствующие изделия – мишенные установки, оборудование для тиров. Более 70% продукции идет на экспорт, в том числе в страны Северной Америки.

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