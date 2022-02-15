Почувствовали что-то нехорошее? Почему Барнаул покинули вороны

Вороньи стаи могли мигрировать из Барнаула в более лакомые места. Фото: Сергей Усик

Наблюдательные жители Барнаула отмечают, что в городе сократилось количество ворон.

- Раньше проходя мимо «сковородки» у Политеха», все время видел стаи черных ворон, этой зимой они исчезли, интересно, почему и куда? - поинтересовался у «КП» алтайский художник Юрий Чернов.

- Была на Михайловском кладбище, заметила, что вороны куда-то делись, птица умная, может, что нехорошее почувствовали, - размышляет в сетях жительница Барнаула Ирина Новикова.

Голод – не тетка

По словам специалистов, вороньи стаи из Барнаула, скорее всего, мигрировали в более лакомые места.

- Это кочующий вид, - говорит барнаульский ветеринар Артем Кучер. - Возможно, из-за погодных условий прокочевали дальше.

Численность гнездящихся пар, по словам Кучера, могла сократиться из-за бескормицы.

- Может быть, этот год не урожайный для ворон, - предполагает ветеринар. -Поля опустошены от зверья. Зайцев практически не стало, водоплавающая дичь сократилась. Одна из причин – обработка полей «химией».

- Мигрировали сейчас, улетели туда, где можно пропитаться. Весна придет, вернутся, - подтвердил «Комсомолке» Евгений Батурин, начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края.

К царскому столу

В обсуждениях этой темы в сетях звучит и предположение, что птиц, возможно, отстрелили.

- За отстрел раньше поощряли, платили премию за вороньи лапки, - вспоминают горожане.

По словам Артем Кучера, отстрел ворон как птиц-разорительниц был раньше круглогодичный. За вороньи лапки охотникам действительно платили деньгами или патронами.

- Стаи ворон разоряют посевы, жестоко охотятся за молодняком, выклевывая, к примеру, глаза маленьким зайчатам, уничтожая кладки водоплавающих и т.д., - отметил ветеринар.

- Теперь уже два года на ворон можно охотиться, как и на другую птицу только в разрешенные законам сроки, - пояснил Евгений Батурин. - Никаких премий «за лапки» уже не платят на государственном уровне, правда, это могут быть решения на уровне отдельных хозяйств, где за отстрел ворон дают, к примеру, льготные охотничьи путевки.

Выпавший из гнезда вороненок Фото: Марина КОЧНЕВА

Ветеринар Артем Кучер добавил, что некоторые любители экзотики изредка охотятся на ворон как на дичь.

- Блюдо из ворон когда-то даже на царский стол подавалось, - говорит Артем.

По словам собеседника несколько лет назад ему в компании охотников довелось попробовать «ворону на вкус».

- Мясо, кстати, похоже на куриное, даже нежнее, - отметил собеседник.

Креативная птица

Оба эксперта восхитились умом и сообразительностью черной птицы.

- Ворон, между прочим, очень сложно застрелить, - говорит охотник Евгений Батурин. - Хватает одного выстрела, чтобы все они мгновенно разлетелись, более того, умные птицы улетают, уже заметив ружье. При этом они легко отличают ружье от палки и чучело от человека.

По словам Батурина, вороны более умные и креативные, чем другие пернатые.

- У них есть свои группировки, - рассказывает эксперт. - Например, те, кто обитает на кладбищах, питаясь «поминальными приношениями», не пускают туда других своих сородичей. Те, кто завоевал свалку хозяйничают там.

По словам Артема Кучера, вороны хорошо поддаются дрессировке, различают цвета, цифры, могут клювом отсчитать цифру пять, например.

- Волонтеры, которые забирали у нас раненых ворон, делятся интересными историями про своих питомцев, - рассказывает Кучер. - Сначала они ведут себя смирно, а потом наглеют, требуя что-то опекунов, любят играть, дразниться. При этом многие делают свои тайники, куда складывают что-то приглянувшееся, а потом ходят их проверять. И если что-то там пропадает, вороны начинают психовать, искать пропажу. Многие становятся пересмешникам, могут крякать, мяукать, хохотать и петь по-человечески.

Как ворона сушки трамваем дробила

Бывший егерь кордона Кокши, фотохудожник Сергей Усик на днях поделился в сети Фейсбук интересными историями про ворон. Одну из них Усику рассказал Василий Песков, легендарный собкор «Комсомолки».

«Один раз наблюдал за вороной на трамвайной остановке. Бабулька просыпала сушки-баранки. Расстроенная, не стала их собирать, села в трамвай и уехала. Народу на остановке осталось - я да увлечённая собою парочка молодёжи. Вдруг сверху на баранки приземляется ворона, и тут же начинает долбить своим клювом по сушкам, но тем хоть бы что. Отскакивают, и невредимые прыгают по мостовой. Однако ворона быстро сообразила, взяла в клюв твёрдо-каменную сушку и аккуратно положила её на рельс. Проехал трамвай, конечно, раскрошил баранку, ворона склевала крошки, и так далее. Пока не насытилась».

В комментариях к этой истории звучат и другие интересные истории. О том, как вороны поют, катаются на ледянках и крышах трамвая, как разгадывают намерения человека и даже обсмеивают его. «Ушлые и умные донельзя!» - восхищается народ.

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