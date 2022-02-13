Вместо тиндера – метки на камнях. Как снежные барсы ищут себе пару

Снежный барс – единственный вид крупных кошек, приспособившийся жить в условиях сурового высокогорья Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

С февраля по март у снежных барсов на Алтае начинается свадебных переполох. Они начинают активно искать себе пару. Самцы метят территорию, а самки призывно мяукают. Им приходится изрядно постараться, ведь найти вторую пятнистую половинку, когда у тебя не больше не больше пары десятков потенциальных партнеров – задача не из легких.

– Тиндера у ирбисов нет, а вот такие отдельно стоящие камни, видимые издалека, – отличная «доска объявлений» для животных. Хотя учёные называют эти места менее романтично – маркировочный камень, – пишут в Instagram Сайлюгемского нацпарка.

Недавно фотоловушка запечатлела момент, как снежный барс по имени Сайлу искал себе невесту. Он оставлял метку на камне. По запаху на скалах ирбисы определяют, какие звери обитают в округе, а главное - проходила ли тут самка. Так они оценивают шанс оставить в этом году потомство.

Снежный барс занесен в Красную книгу России, поэтому каждый союз этих диких кошек особо важен. Всего в Алтае-Саянском экорегионе насчитывается около 70-90 особей ирбиса.

Самки снежного барса рожают раз в два года и приносят по два-четыре котенка. Среди алтайских кошек есть уже многодетные почетные многодетные матери-барсихи. К примеру, самка ирбиса по имени Чаганка. Она регулярно приносит потомство и родила за свою жизнь уже как минимум пять барсят.

– За судьбой этой самки ученые следят с 2016 года, тогда она появилась перед камерами с двумя котятами. Спустя два года, в 2018, ее зафиксировали с новым потомством из трех котят! Осенью 2019 года Чаганку заметили на свидании, весной 2020 года эксперты надеялись увидеть новый выводок барсихи. Однако в этот раз Чаганка предпочла не демонстрировать потомство на камеры, – рассказали в нацпарке.

Чаганка живет на хребте Сайлюгем, на котором, ранее считалось, нет снежных барсов. Она живет по соседству со своими подросшими дочерьми. Рядом с матерью барсята находятся 1,5-2 года, обучаются охоте. Затем молодые самцы отделяются, уходят на другие территории, самки предпочитают оставаться в пределах материнских владений.

Справка

Снежный барс (ирбис) – единственный вид крупных кошек, приспособившийся жить в условиях сурового высокогорья. Долгое время этих кошек убивали из-за ценных шкур. Сейчас ирбисов находится под охраной зоозащитников. Однако контролировать отстрел диких кошек в условиях высокогорья очень сложно, и местные жители продолжают охотиться на барсов. Ирбисы избегают столкновений с человеком, и не отмечено ни одного случая нападения этих кошек на человека.

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