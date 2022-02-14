Порча за тысячу, денежный портал за 500 рублей: что предлагают на рынке магических услуг Барнаула

Специалисты магической области предлагают и обучение гаданию на картах таро. Скриншот объявления на Avito

Маги, целители и чародеи! К кому только не готовы обратиться люди в решении дел сердечных и финансовых. Причем заплатить за «любовный приворот», снятие «сглаза» и наведение «порчи» готовы кругленькую сумму. Только вот многие «экстрасенсы» просто выманивают деньги, пользуясь доверчивостью своих клиентов. Чем пестрит «магический рынок» Барнаула на Avito и во сколько может обойтись сеанс псевдоцелительницы - в материале «Комсомолки».

Любовный приворот за тысячу рублей

В Барнауле предлагают диагностику и чистку, снятие порчи и негативных последствий. Цена вопроса – 1000 рублей. Также автор объявления якобы может наладить гармоничные отношения со второй половинкой. А если не получится «гармонизовать отношения», то могут и приворот или сразу «присушку» сделать, а при необходимости, наоборот, снять.

Будущее, скрытое в рунах

Один из жителей Барнаула предлагает гадание по рунам. В объявлении указано, в его руках они могут рассказать прошлое и будущее, очистить от негатива, наладить прибыль и продажи, улучшить здоровье и многое другое. Стоимость одной услуги оценивается от 277 рублей. При этом мужчина уверяет, что сам он «заряжается» энергией исключительно в местах силы Урала и Алтая.

- Дар свой я получил во время войны в Югославии в 1999 году, как мне завещал Сербский знахарь, который мне его передал - помогай людям, как только сможешь, - пишет он в объявлении.

Таро

В столице Алтайского края есть целое «агентство» тарологов-астрологов, которые обещают в объявлениях буквально всю жизнь по полочкам разложить при помощи карт. Любовь, финансы и многое другое. Также они могут изготовить амулеты и талисманы, «заряженные» энергией свечи. Специалисты магической области предлагают и обучение гаданию на картах таро. Все приемы проходят в дистанционном формате в мессенджерах. Цена одной услуги начинается от 300 рублей.

«Белый маг и денежный портал»

В Барнауле свои услуги предлагает ведунья, которая снимает сглаз порчу исключительно при помощи «белой магии». В объявлении говорится, что она может открыть «денежный портал» и бонусом погадает на кофейной гуще. За одну услугу ведунья просит 500 рублей.

Ведунья во втором поколении

Устали от липовых магов и экстрасенсов? Не беда. В таком случае, как написано в объявлении, на помощь во всех несчастьях может прийти ясновидящая, дар которой достался от бабушки, у которой она жила с 11 лет.

- С самого детства, я впитывала в себя бесценный опыт моей бабушки: общение с картами, древние рецепты настоев (более 200), обряды на приворот, снятия сильных порч и многое другое. Но самое главное это - моя кровь, в которой есть часть дара моей Бабушки, - рассказывает ясновидящая.

Женщина заверяет, что даже умеет общаться с умершими. Свои услуги ясновидящая оценивает в 500 рублей.

Поучительная история

Доверять или нет таким ведуньям и астрологом, как и верить в магические амулеты - выбор каждого, однако в полицию периодически обращаются те, кто попадается в интернете на уловки мошенников. Так, например, недавно 40-летняя жительница Барнаула перевела псевдоцелительнице 40 000 рублей.

Как рассказывают в МВД России по Алтайскому краю, доверчивая женщина в интернете нашла аккаунт якобы популярной героини мистического телесериала. На ее странице был список услуг, связанных с гаданиями и предсказаниями. Целительница провела диагностику кармы потерпевшей, попросив за это тысячу рублей, а за два ритуала, которые еще нужно было провести, еще 8,5 тысяч рублей.

Этого ведунье оказалось мало, тогда она убедила доверчивую женщину, что на нее наложена сильная порча, а так как работа по «чистке» стоит недешево, она потребовала сразу 30 тысяч рублей. При этом аферистка пообещала, что вернет деньги после совершения обряда, но почему-то после того, как потерпевшая перевела ей деньги, гадалка сразу перестала выходить на связь. Женщина обратилась в полицию. Сейчас полицейские ищут псевдопрорицательницу, а по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

Пусть эта история – не сказка, но ее намек должен быть прямым уроком для «добрых молодцев», которые собираются пользоваться услугами интернет-прорицательниц.

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