Барнаульский планетарий начинает работу в новом здании: афиша показов и цены на билеты

В планетарии смонтировали современное проекционное оборудование Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В субботу, 12 февраля, Барнаульский планетарий начинает работу в здании бывшего кинотеатра «Родина» на пр. Ленина, 19. О том, что покажут зрителям в этот день, как и за сколько можно приобрести билеты – в материале «КП».

Что изменилось

В ремонт здания бывшего кинотеатра «Родина» и создания на этом месте планетария вложили около 18 млн рублей. И, как поясняют, в мэрии, это только первые шаги. Реконструкция будет продолжаться.

На данный момент в планетарии обустроили зрительный зал на 45 мест и смонтировали современное проекционное оборудование

– На сегодня мы единственный планетарий в России с возможностью показывать образовательные программы в 3D формате. У нас полностью интерактивный купол, и есть возможность пригласить любого российского ученого для проведения лекций в нашем планетарии. У нас есть специальное оборудование - симулятор звездного неба, есть возможность в режиме реального времени увидеть небесные объекты, а также посмотреть на них в прошлом и будущем времени, – рассказывал директор планетария Павел Ягодкин.

В ближайшем будущем планируется отремонтировать второй этаж, отреставрировать фасад здания и благоустроить прилегающую территорию.

Афиша показов на 12 февраля

«Хрумка и волшебная ракета» 6+

Время: 11.00

В сказочной долине открывается астрономическая школа. Теперь лесные жители могут наблюдать в телескоп звезды и другие небесные явления. Главный герой Хрумка очень хочет полететь в космос. Исполнится ли его мечта?

«Дракоша и пропавшая звезда» 6+

Время: 13.00

Милый Дракоша во время путешествия в космосе заблудился. Но ему на помощь приходят друзья. Все вместе они находят пропавшую Полярную звезду, возвращают ее на место и побеждает опасную черную дыру.

«Воздушные призраки» 12+

Время: 15.00

Зрители смогут прикоснуться к тайнам возникновения загадочных воздушных призраков. На показе посетители узнают, где и при каких обстоятельствах можно встретиться с брокенским призраком и летучим голландцем, а также как образуются миражи, гало, венцы. В планетарии обещают продемонстрировать удивительные оптические явления на куполе планетария с эффектом присутствия.

«Путешествие по солнечной системе» 12+

Время: 17.00

Перед зрителями откроются великолепные пейзажи планет и их спутников. Компьютерная графика в сочетании с чарующей современной музыкой создадут незабываемое впечатление. В фильме использованы последние научные данные о природе планет и их спутников.

Билеты, стоимость и QR-коды

Билеты на сеансы пока можно только в здании планетария.

Детский билет - 165 рублей;

Взрослый билет - 200 рублей.

Возможность купить билет онлайн и воспользоваться Пушкинской картой появятся позднее.

Зрителям старше 18 лет нужно предъявлять QR-код о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании.

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