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Здоровье7 февраля 2022 7:09

На Алтае больничные по ковиду можно закрыть без повторной сдачи ПЦР-теста

Новые правила вступили в силу на днях
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Информацию подтвердили на горячей линии управления Роспотребнадзора

Информацию подтвердили на горячей линии управления Роспотребнадзора

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начали действовать новые правила по выписке с больничного для переболевших коронавирусом. Как стало известно “Комсомолке”, теперь сдавать повторный ПЦР-тест для подтверждения отрицательного статуса не обязательно.

Сейчас в Алтайском крае фиксируется небывалый рост заболевших - ежесуточная статистика составляет более 3 тысяч заболевших. Однако те, кто уже выздоровел, из-за нагрузки системы столкнулись с трудностями закрытия больничного листа. Видимо, это проблема стала настолько массовой, что пришлось ввести новые правила.

- Мне три раза переносили повторный тест на коронавирус из-за наплыва заболевших. В итоге назначили на 7 февраля, я пришла сдать мазок, а мне сказали, что теперь повторный тест не нужен, - отметила Светлана.

Информацию подтвердили и на горячей линии управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

- Если с того момента, как пришел результат теста на ковид, прошло меньше недели, то для закрытия больничного нужно сдать повторный ПЦР-тест. Если прошла неделя и больше, и вы чувствуете себя нормально, то просто звоните в свою поликлинику и говорите, что хотите выписаться. В этом случае сдавать повторно тест не нужно, - пояснили корреспонденту “Комсомолки” в ведомстве.

Напомним, ранее Роспотребнадзор отменил обязательный семидневный карантин для лиц, которые контактировали с больными коронавирусом.

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