В алтайском селе проверяют отца по подозрению в домогательствах к дочерям

В соцсетях сообщают о задержании подозреваемого Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 10 февраля, в Алтайском крае всплыла шокирующая история из села Волчиха. Как сообщила участница паблика «Инцидент Барнаул», местный житель несколько лет домогался своих родных дочерей. Всего в семье воспитываются три девушки, одна из которых несовершеннолетняя.

По словам женщины, пожелавшей остаться анонимной, 9 февраля отец якобы начал приставать к средней из дочерей.

- Девочка убежала из дома к подружке, где после расспросов рассказала об отце и том аду, в котором жила она и двое ее сестер, - рассказала подписчица.

Также в посте говорится о задержании подозреваемого, он якобы уже во всем признался. Шокирует и другая деталь – мать девочек могла знать о происходящем. Уточняется, что старшая девушка была мужчине неродной дочерью.

Как сообщили источники «Комсомолки» в правоохранительных органах, сейчас по данному сообщению управление следственного комитета по Алтайскому краю проводит доследственную проверку.

В социальных сетях произошедшее с детьми называют насилием, однако, по данным «Комсомолки», отец признался лишь в том, что домогался до девочек руками, половых актов не было. Так это или нет – покажут экспертизы.

- Мы сейчас точно ничего сказать не можем, ведется следствие. Старшая из дочерей уже совершеннолетняя, давно замужем, живет со своей семьей, средняя девочка, которой тоже уже есть 18 лет, проживает с родителями, учится в техникуме и подрабатывает, младшая – еще школьница, учится в седьмом классе. Про них мы ничего раньше не слышали, будет подниматься вопрос о постановке семьи на учет. Средней из дочерей мы предложили комнату в общежитии техникума, она сначала согласилась, но потом решила остаться с матерью, - рассказала «КП-Барнаул» ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Волчихинского района Светлана Марковская.

Местные жители сообщают, что мать, на самом деле, могла и не знать о происходящем. Оба родителя работали, но по вечерам могли приложиться к спиртному. Порой якобы даже доходило до ругани и драк.

- Живут они не богато, в доме грязновато. Воды нет, бани тоже. Младшенькую девочку часто видели в неухоженном виде, средняя уже может себя обеспечивать. Красивая опрятная девушка, - отметила одна из местных жительниц.

Как сообщили источники «Комсомолки» в правоохранительных органах, сейчас по данному сообщению проводится доследственная проверка.

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