Лидер группы «Чайф» сравнил Барнаул с Екатеринбургом

Владимир Шахрин в Горной аптеке

Легендарная рок-группа «Чайф» отправилась в турне по сибирским городам. На днях музыканты побывали в Барнауле.

Настоящее счастье для артиста – это живые концерты, где они могут встретиться со своими преданными поклонниками. Особенно важно творческим людям это стало в период пандемии. Поэтому когда только власти дали разрешение проводить массовые мероприятия, графики выступлений сразу же расписали на несколько месяцев вперед. И уже не так важно полный ли будет зал или с ограничениями.

«Чайф» остались в восторге от теплого сибирского приема. Здесь они провели целую серию концертов в разных городах. Между ними они перемещались на автобусе и поэтому многое успели посмотреть, а там, где было чуть больше свободного времени, музыканты старались прогуляться или хотя бы прокатиться на автомобиле.

- Сегодня по Барнаулу — на машине. Потому что едем смотреть гитары. Об этом — отдельный пост. Меньше рассказов, но больше видов столицы Алтайского края. Красиво! – пишет Владимир Шахрин на странице своей группы во «Вконтакте».

К посту прилагается пятиминутный видеоролик-экскурсия по краевой столице.

- Сегодня у меня будет не пешком экскурсия. По наводке Жени Маргулиса едем смотреть советские электрогитары, - комментирует музыкант. – Заодно сделаем экскурсию по Барнаулу.

Во время нахождения в краевой столице, организаторы разместили коллектив в гостинице «Барнаул», так что знакомство с городом началось с проспекта Красноармейского. Далее он спускается в старую часть, на улицу Ползунова. И что удивительно – с первого взгляда Шахрин угадал здание филармонии.

- Оказывается, Урал с Барнаулом связывает Демидовская вотчина. Он строил тут первые завод. Так что город при заводе, как собственно, и Екатеринбург. Мы города одних генетических кровей, - говорит рокер.

В это время его провезли по кольцу в районе площади Свободы, затем снова свернули на Ползунова и далее на проспект Ленина до речного вокзала, где Владимир Владимирович сразу назвал реку – Обь.

- Не зря меня учитель географии линейкой по башке била. Запомнил, - шутит он.

Особенно Шахрину понравилась мозаика на домах, расположенных на проспекте Ленина, часы на старых строениях. Сравнил центр с районом Уралмаш в Екатеринбурге.

- Башенки с часами – это фишечка города, - сказал артист, увидев легендарный Дом под шпилем. – Вот такая она, алтайская история.

Кроме этого Владимир Шахрин, как и говорил ранее, по наводке Евгения Маргулиса побывал в гостях у частного коллекционера советских электрогитар. Также он зашел на экскурсию в Горную аптеку, где его особенно заинтересовала карта старого Барнаула.

- Я смотрю на план Барнаула и понимаю, что это практически точная копия старого Екатеринбурга: плотина, здесь вода падает, заводские цеха, дома, где живут рабочие завода. Так что смысл тот же, что у Екатеринбурга, - резюмирует он, а затем отправляется далее на экскурсию по подвалу, где узнает много нового об аптечном деле на Алтае.

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