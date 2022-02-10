На Алтае повредили мемориальный комплекс Валерия Золотухина

Расследованием происшествия занималась полиция, однако в возбуждении уголовного дела было отказано

Здание мемориального комплекса имени В.С. Золотухина оказалось повреждено. В октябре 2021 года сотрудники музея пришли на работу и увидели, что плитка на стене разбита, также вандальские следы оказались видны и на крыльце. Установить виновника порчи имущества помогли камеры, рассказал прокурор Быстроистокского района Максим Дюбенко.

- Молодой человек 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2103, допустил наезд на крыльцо и стену здания. В результате строение получило повреждение, - рассказал прокурор.

Расследованием происшествия занималась полиция, однако в возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) было отказано – водитель не намерено причинил ущерб. Однако за оставление места ДТП парня все равно оштрафовали. Также в ходе доследственной проверки была проведена оценка причиненного ущерба – около 5,8 тыс. рублей.

- Поскольку виновным лицом, привлеченным за нарушение правил дорожного движения, меры к заглаживанию ущерба не принимались, прокуратура района обратилась в интересах муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр» в суд с исковым заявлением о возмещении имущественного вреда, - сообщает краевая прокуратура.

На суде молодой человек своей вины не отрицал, признался, что просто не заметил в темноте из-за слабого света фар старенькой «тройки» препятствия. В итоге суд обязал его возместить ущерб.

- В настоящее время заявленные исковые требования удовлетворены судом в полном объеме. Его исполнение контролируется прокуратурой района, – рассказал Максим Дюбенко.

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