Теперь занимается самбо и абсолютно здоров: как на Алтае спасали ребенка с редчайшей патологией

Хирурги провели две сложные операции Фото: Татьяна Гейнрих

Жителю Алтайского края Андрею 9 лет, он учится на одни пятерки, занимается спортом и ничем не отличается от своих сверстников. Мало кто знает, что ребенок родился с пугающими диагнозами, в 2012 году алтайские врачи провели уникальные операции и спасли малыша. Медики рассказали о том, как именно помогали мальчику, а также о том, как он чувствует себя сейчас.

Редчайшая патология

Андрей появился на свет с синдромом Поланда и диафрагмальной грыжей. Сочетание этих двух диагнозов – редчайшая патология. У пациентов с синдромом Поланда частично или полностью нет большой грудной мышцы с одной стороны, также у них врожденный порок развития кисти со стороны поражения грудной клетки. А диафрагмальная грыжа, как самостоятельное заболевание, – это выпячивание органов полости живота. Летальность с этим диагнозом в США - 66,6%.

Юрий Тен Фото: Герман Архаров

– Во время беременности все было хорошо, УЗИ не показывало каких-либо отклонений, – вспоминает Наталья, мать мальчика. – Когда ребенок родился, то его сразу же направили в Алтайский центр охраны материнства и детства. Вскоре здесь провели операцию Юрий Васильевич Тен и другие хирурги. Было очень страшно, но к счастью все прошло успешно, я очень благодарна врачам.

Наталья с сыном регулярно приезжают в Барнаул на плановые обследования, сейчас можно с уверенностью говорить, что мальчик полностью здоров. Андрей учится на одни пятерки, играет на аккордеоне, а недавно даже записался на самбо.

– В детстве у Андрея иногда была небольшая одышка, когда бегал, но ничего, он садился, отдыхал и продолжал,– рассказывает Наталья. – Сейчас никаких проблем нет, играет с мальчишками в футбол на площадке. В общем, как обычный ребенок - лазит по деревьям, прыгает, катается на велосипеде. Многие удивляются, почему мы лежим в больнице, ведь визуально ничего не видно.

Слова мамы пациента подтвердил Юрий Тен, заместитель главного врача по хирургии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, который проводил операцию и уже много лет контролирует состояние мальчика.

Андрей с мамой Натальей Фото: Герман Архаров

– Сейчас Андрей абсолютно здоров и ничем не отличается от других ребятишек. Он активен и в хорошей форме. Позови меня на свою свадьбу, когда подрастешь, – с улыбкой сказал Юрий Васильевич, когда уходил из палаты пациента.

Как проходила операция

Хирург и сейчас досконально помнит, как помогали ребенку в 2012 году. Чтобы спасти жизнь малышу, проводили две сложные операции. Медики впервые использовали искусственный костный материал для пластики диафрагмы у ребенка. Это уникальный клинический случай, ранее не описанный в медицинской литературе.

– Когда ребенок поступил к нам, ему было двое суток. Мальчик был весь синий, у него была сильная одышка, зашкаливал пульс, тахикардия. Диафрагма была недоразвита и крайне истощена, – рассказывает Юрий Тен.

В операционной. Фото иллюстративное Фото: Герман Архаров

После операции ребенку стало лучше, его перевели в палату, но через некоторое время постепенно диафрагма растянулась и проблемы вернулись, мальчика срочно доставили в больницу и провели еще одну операцию.

– В этот раз диафрагма была слабая, и было невозможно сделать пластику. Во время операции использовали специальный дорогостоящий синтетический материал в виде пленки, он рассасывается сам в течение нескольких месяцев. – говорит Юрий Васильевич.

После вмешательства ребенок быстро пошел на поправку. Повторно менять пленку не придется, потому что у мальчика уже сформировалась полноценная диафрагма, которая удерживает давление в животе.

Юрий Тен Фото: Герман Архаров

– Диафрагма так хорошо восстановилась, потому что мы вшили пленку между брюшиной в животе и плеврой в грудной клетке. Прошло уже девять лет, а ребенок абсолютно здоров, – подчеркнул Юрий Васильевич.

Напомним, ранее мы сообщали, что алтайские врачи провели малоинвазивную операцию через проколы, которая полностью изменила жизнь юной пациентки. У школьницы была патология - удвоение правой почки с атипичным расположением устья мочеточника, что приводило к недержанию мочи. Как рассказывает мама девочки, они обращались в разные медицинских учреждения – доктора выписывали огромное количество лекарств, курсы физиотерапии. Однако никаких результатов это не приносило.

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