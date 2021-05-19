Уникальная для Алтая операция: пациенту установили зонд, через который в желудок поступает питание

Подобное вмешательство требуется людям, которые не могут самостоятельно есть и нуждаются в длительном искусственном питании. Фото: минздрав Алтайского края

В краевой клинической больнице скорой медицинской помощи провели уникальную для региона операцию. С помощью прокола под рентген-контролем пациенту сформировали гастростому – специальный зонд, через который в желудок будет поступать питательная смесь.

Как рассказали в минздраве Алтайского края, московские врачи провели мастер-класс для наших специалистов. Полное название операции – перкутанная рентгенохиругическая эндоскопическая гастростомия. Через кожу пациента под рентгенконтролем формируют гастростому – специальный зонд, через который в желудок будет поступать питательная смесь. Подобное вмешательство требуется людям, которые не могут самостоятельно есть и нуждаются в длительном искусственном питании.

– Регулярно к нам поступают пациенты, которым требуется подобное хирургическое вмешательство. Это люди с онкологическими заболеваниями пищевода или головного мозга, тяжелыми пищевыми ожогами, травмами шеи, с инсультами, разнообразными травмами. Такие операции можно делать и детям, – рассказал Андрей Макин, главный врач краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Операция. Фото: минздрав Алтайского края

В свою очередь Иван Козырин, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии, онкологии и маммологии Клинической больницы Москвы рассказал, что у них эту методику начали применять с 2015 года. Ее главное достоинство заключается в том, что операция позволяет избежать осложнений.

Эксперты подчеркнули, что эта методика является малоинвазивной, эффективной и безопасной. Пока такие операции не проводят за Уралом. Их делают только в центральных регионах. Когда эту методику освоят алтайские врачи, она станет доступней для жителей нашего региона.