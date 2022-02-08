Сжегший церковь у подножья Белухи «шаман» вышел на свободу

В июне 2020 года стало известно о поджоге часовни Архангела Михаила Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Местные жители бьют тревогу – сжегший церковь у подножья Белухи в Республике Алтай псевдошаман снова на свободе и набирает группу туристов в поход к высочайшему пику Сибири. Об этом КП-Барнаул рассказали жители села Тюнгур.

Напомним, в июне 2020 года стало известно о поджоге часовни Архангела Михаила, которая была построена в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах. Тогда был задержан житель соседней Республики Казахстан, проживающий в поселке Усть-Кокса. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества).

Вместо наказания мужчине назначили меры медицинского характера – попросту говоря, обязали пройти лечение. Сейчас он снова на свободе.

- Я, когда узнал, связался с врачами, у которых он был в отделении. Они подтвердили, что осенью прошлого года этого человека выпустили, - рассказал местный житель, попросив не называть его имени.

Кровь на алтаре

Пожар произошел ночью 13 июня 2020 года. Потушить церквушку было нереально – она находилась на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря, более чем в 50 км от деревни, где и пожарной части-то нет. Деревянное строение вспыхнуло за считанные минуты. Отдыхавшим в той местности туристам оставалось лишь в отдалении смотреть на горящее строение.

- Сгорела часовня на Аккеме. Наш маленький символ спокойствия, безопасности и памяти. Неотъемлемая часть горы, - писала тогда гид Валерия Широкова.

Незадолго до этого в этом районе видели жителя села Усть-Кокса, у которого уже случались конфликты с местными жителями из-за поджогов – как-то он якобы сжег жертвенную инсталляцию из сухих палок и разноцветных лент на перевале, которые были сделаны в качестве подношения духам. А в его Instagram была публикация, согласно которой он собирался к подножью горы с банкой собственной крови.

В те дни эзотерик проходил по уголовному делу о превышении пределов необходимой самообороны и убийстве – в его доме был обнаружен мертвым бездомный, с которым поджигатель подрался. Как сообщил источник в правоохранительных органах, тогда дело в отношении поджигателя прекратили за отсутствием состава преступления – в ходе схватки мужчины упали и оба потеряли сознания. «Шаман» упал на бездомного сверху и тот задохнулся.

Гид по Алтаю

Сейчас на странице «шамана» начали появляться публикации, где он призывает желающих отправиться с ним в поход.

- В походе за Силой, мы поработаем с праной. Дыхательные практики. Стихия воздух. Наполним наш сосуд (организм, тело) живительной энергией пространства и почистим его. Одна из практик, это Капалабхати - огненное дыхание, - пишет проводник на своей странице.

Вот только репутация у парня, как проводника оставляет желать лучшего. В сети можно найти о нем массу негативных отзывов, вот один из них:

- Ночью на нашу стоянку вышла туристка, которая осталась одна в горах без еды, без снаряжения и без опыта горных походов. Ее бросили. Сергей появился утром, наорал на девчонку («Сама виновата!»), забрал арендованный рюкзак, вытряхнул из него все вещи. Скрылся в горах. За поход туристка заплатила деньги. Подобными выходками он славится давно, - рассказывает на сайте risk.ru из горных гидов.

По словам сотрудников местных турбаз, сделать с горе-проводником они ничего не могут – несмотря на все предупреждения, люди доверяют харизматичному шаману-проводнику снова и снова.

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