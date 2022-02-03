Состоится ли Шукшинский фестиваль на Алтае в 2022 году

В 2022 году культурная жизнь в Алтайском крае вновь ожидается очень насыщенной Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» планируют провести с 19 по 23 июля. Об этом, а также о других предстоящих событиях 2022 года рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

– Подготовка к проведению всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» началась, – отметила Елена Безрукова. – В феврале-марте будет объявлен прием заявок на Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. А в каком формате он пройдет, станет ясно ближе к дате проведения, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Министр добавила, что пока готовятся к проведению фестиваля в привычном формате с минимальными ограничениями. Однако приглашать известного режиссера Эмира Кустурицу не планируют из-за нестабильной эпидситуации.

– Подождем более благоприятных времен. О приглашенных гостях на фестиваль говорить пока рано, переговоры ведутся. А имена кинематографистов станут известны после формирования афиши Шукшинского кинофестиваля, – сказал министр.

Говоря о других событиях, Елена Безрукова подчеркнула, что в 2022 году культурная жизнь в Алтайском крае вновь ожидается очень насыщенной. Это связано с крупными юбилейными датами, прежде всего 85-летием региона и 90-летием Роберта Рождественского, а также объявленным Годом культурного наследия народов России.

– К юбилею края разработан большой план мероприятий, в который вошли предложения не только от отрасли культуры, но и образования, спорта, предпринимательства, муниципалитетов и др. В числе интересных культурных событий хотела бы отметить музыкальные проекты «Денис Мацуев представляет…» и фестиваль «100 лет российскому джазу», которые организует краевая филармония, – говорит министр.

Также планируют провести еще два крупных фестиваля. В конце августа пройдет II Международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение», который впервые состоялся в 2019 году на «Бирюзовой Катуни».

С 20 по 25 сентября запланирован II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Его впервые проведут на новой сцене театра кукол «Сказка».

В честь 90-летия Роберта Рождественского проведут литературный фестиваль, творческую лабораторию «Видеопоэзия на стихи Рождественского», презентацию мультимедиа-гида в Мемориальном музее. Кроме того, состоится презентация музыкального проекта Александра Балыкова и группы ViVA, посвященный творчеству Марины Цветаевой и Роберта Рождественского.

– На этой неделе будет утвержден план мероприятий, посвященный Году культурного наследия народов России. Торжественное открытие Года в Алтайском крае запланировано на 24 марта, – пояснила Елена Безрукова.

Среди мероприятий – фестивали народного творчества и народных ремесел, музейные проекты и другое. В ближайшее время опубликуют план.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Музыкально-поэтическое шоу в честь 90-летия Роберта Рождественского представят на Алтае

Автором проекта выступил певец и музыкант Александр Балыков (подробнее)