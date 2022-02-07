Какие штрафы грозят стоматологам за отдачу молочных зубов пациентам

С недавнего времени требования к утилизации отходов в стоматологии ужесточили Фото: Олег УКЛАДОВ

«В 2021 году случаев отдачи зубов пациентов не зафиксировано», - об этом сообщили «КП»- Барнаул» в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Речь идет в первую очередь о молочных зубках детей, которые многие родители хотели бы забрать, чтобы «положить под подушку Зубной фее», а потом, может быть, и сохранить также как бирку из роддома.

Напомним, что «Комсомолка» рассказывала о неприятном удивлении жительницы Барнаула, которой стоматолог отказался отдать молочный зуб ребенка, объяснив это ужесточением санитарных правил.

С недавнего времени требования к утилизации отходов в стоматологии действительно ужесточили. А молочные зубки, как и другие, относятся к отходам класса В.

«В соответствии с требованиями санитарных правил медицинские отходы класса «Б» подлежат обязательному обеззараживанию (обезвреживанию), дезинфекции, – сообщается в официальном ответе Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю на наш запрос. - После сбора медицинских отходов на площадях лечебного учреждения их вывоз и обезвреживание осуществляется специализированной организацией».

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Наталья Борисюк также добавила, что за прошедший год при проведении плановых контрольно надзорных мероприятий в медицинских организациях должностные лица привлекались к ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, обработке, обезвреживанию отходов. Санкция по этой статье предусматривает наложение административного штрафа от 30 до 40 тысяч рублей.

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