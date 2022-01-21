Стоматологи Барнаула перестали отдавать молочные зубы детям из-за ужесточения санитарных норм

Зубной фее, приносящей детям подарки за молочные зубки, придется уходить в подполье. Фото: Минздрав АК
Похоже, Зубной фее, приносящей детям подарки за молочные зубки, придется уходить в подполье. Оказывается, стоматологи, отдающие родителям на память зубки детей, тем самым нарушают требования Роспотребнадзора.
«Сказали, что это отходы»
- Вчера мы с дочкой ходили в стоматологическую клинику «Без слез», - поделилась с редакцией жительница Барнаула Ольга Козодой. - Утром доче говорю: «Пойдем, вырвем зубик, потом фея за него денежек подбросит». До этого уже четыре зубика клали под подушку, а фея, забирая их себе, оставляла денежку. А тут стоматолог показывает зуб и говорит: «А отдавать его нельзя по новым правилам, это отходы, которые нужно утилизировать».
По словам Ольги Козодой, у дочки в этот момент глаза были круглые от удивления и растерянности.
- По-моему, это бред - разрушать добрую традицию, - считает жительница Барнаула. – Это наш зуб и мы хотели, чтобы его отдали. Еще хорошо, что это был не первый предназначенный подарок для феи. Многие мамы относятся к этому с трепетом, храня как сокровище первый зубик ребенка, как и бирку из роддома, как первый локон. Что плохого, если родители будут забирать зуб из клиники?
Могут быть большие штрафы
- Удаленные зубы - это отходы, которые мы утилизируем по определенной схеме, - прокомментировала Ирина Кряжевских, директор детской стоматологической клиники «Без слез». – По сути это такой же отход, как, к примеру, аппендицит.
По словам Ирины Викторовны, требования Роспотребнадзора не новы, они существуют уже много лет.
- Раньше просто не было такого жесткого контроля,- говорит директор стоматологической клиники.
Теперь, по словам Кряджевских, за нарушения требований СанПина могут быть реальные большие штрафы.
- Да, зубы биологический материал, будь хоть взрослые, хоть детские - это отходы класса В, - подтвердили корреспонденту « КП» в стоматологической клинике «Студия улыбок».
То же самое сказали и в других стоматологических клиниках, которые мы обзвонили.
Компромисс возможен?
Впрочем, стоматологи не отрицали, что компромисс возможен.
- У меня бывают случаи, когда родители просят зубик, я обрабатываю дезинфицирующим раствором, упаковываю и отдаю, - рассказала на условиях анонимности Кристина, одна из детских стоматологов.
Сказка про Зубную фею, по словам доктора, не просто так родилась и полюбилась:
- Она помогает снять стресс у маленьких пациентов перед визитом к зубному врачу, и вообще очень хорошо, когда дети верят в волшебство, в Деда Мороза, в Зубную фею.
Собеседница поделилась, что и сама в детстве прятала выпавший зубик под подушку, приговаривая: «Мышка, мышка, неси фее зуб молочный, а мне принеси новый костяной и прочный».
Требования ужесточаются
Теперь, по словам Кристины, она не знает, будет ли и дальше идти навстречу родителям.
- Видимо, тем, кто хочет оставлять зубик ребенка дома при нынешних строгостях придется по старинке выдергивать его дома с помощью ниточки,- вздохнула врач. – Требования СанПина в последние годы становятся все строже. Возможно, это связано с возрастающими опасностями инфекций.
Детский стоматолог также заметила, что молочные зубы часто сами выпадают неожиданно. Но иногда процесс нарушается и родителям приходится обращаться к стоматологам.
- В любом случае я уверена, что выбрасывать зубки при ребенке или говорить ему об этом нельзя, ведь он их воспринимает как часть себя, - считает детский врач.
Приметы и традиции разных народов
- В древности на Руси верили, что после выпадения зуб нужно положить за печку или в какой-то уголок, где его обязательно найдет и заберет мышка или домовой. Заменой молочному зубу был коренной, постоянный.
- Цыгане выпавший молочный зуб ночью закапывали глубоко в землю, или кидали в поле на луну, произнося при этом заговор. Верили при этом, что привлекают к ребенку удачу на всю жизнь.
- Сказка о Зубной фее родилась в Исландии, но постепенно очаровала весь мир. Согласно традиции, когда у ребенка выпал молочный зубик, он должен положить его под подушку, а когда малыш засыпает, к нему прилетает маленькая фея. Взмахом волшебной палочки она достает зубик из-под подушки, а на его место кладет монетку, либо сладости.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Барнауле детям до трех лет будут бесплатно лечить зубы под наркозом
Новое отделение появится в краевой детской стоматологической поликлинике (подробнее)