Стоматологи Барнаула перестали отдавать молочные зубы детям из-за ужесточения санитарных норм

Зубной фее, приносящей детям подарки за молочные зубки, придется уходить в подполье. Фото: Минздрав АК

Похоже, Зубной фее, приносящей детям подарки за молочные зубки, придется уходить в подполье. Оказывается, стоматологи, отдающие родителям на память зубки детей, тем самым нарушают требования Роспотребнадзора.

«Сказали, что это отходы»

- Вчера мы с дочкой ходили в стоматологическую клинику «Без слез», - поделилась с редакцией жительница Барнаула Ольга Козодой. - Утром доче говорю: «Пойдем, вырвем зубик, потом фея за него денежек подбросит». До этого уже четыре зубика клали под подушку, а фея, забирая их себе, оставляла денежку. А тут стоматолог показывает зуб и говорит: «А отдавать его нельзя по новым правилам, это отходы, которые нужно утилизировать».

По словам Ольги Козодой, у дочки в этот момент глаза были круглые от удивления и растерянности.

- По-моему, это бред - разрушать добрую традицию, - считает жительница Барнаула. – Это наш зуб и мы хотели, чтобы его отдали. Еще хорошо, что это был не первый предназначенный подарок для феи. Многие мамы относятся к этому с трепетом, храня как сокровище первый зубик ребенка, как и бирку из роддома, как первый локон. Что плохого, если родители будут забирать зуб из клиники?

Могут быть большие штрафы

- Удаленные зубы - это отходы, которые мы утилизируем по определенной схеме, - прокомментировала Ирина Кряжевских, директор детской стоматологической клиники «Без слез». – По сути это такой же отход, как, к примеру, аппендицит.

По словам Ирины Викторовны, требования Роспотребнадзора не новы, они существуют уже много лет.

- Раньше просто не было такого жесткого контроля,- говорит директор стоматологической клиники.

Теперь, по словам Кряджевских, за нарушения требований СанПина могут быть реальные большие штрафы.

- Да, зубы биологический материал, будь хоть взрослые, хоть детские - это отходы класса В, - подтвердили корреспонденту « КП» в стоматологической клинике «Студия улыбок».

То же самое сказали и в других стоматологических клиниках, которые мы обзвонили.

Компромисс возможен?

Впрочем, стоматологи не отрицали, что компромисс возможен.

- У меня бывают случаи, когда родители просят зубик, я обрабатываю дезинфицирующим раствором, упаковываю и отдаю, - рассказала на условиях анонимности Кристина, одна из детских стоматологов.

Сказка про Зубную фею, по словам доктора, не просто так родилась и полюбилась:

- Она помогает снять стресс у маленьких пациентов перед визитом к зубному врачу, и вообще очень хорошо, когда дети верят в волшебство, в Деда Мороза, в Зубную фею.

Собеседница поделилась, что и сама в детстве прятала выпавший зубик под подушку, приговаривая: «Мышка, мышка, неси фее зуб молочный, а мне принеси новый костяной и прочный».

Требования ужесточаются

Теперь, по словам Кристины, она не знает, будет ли и дальше идти навстречу родителям.

- Видимо, тем, кто хочет оставлять зубик ребенка дома при нынешних строгостях придется по старинке выдергивать его дома с помощью ниточки,- вздохнула врач. – Требования СанПина в последние годы становятся все строже. Возможно, это связано с возрастающими опасностями инфекций.

Детский стоматолог также заметила, что молочные зубы часто сами выпадают неожиданно. Но иногда процесс нарушается и родителям приходится обращаться к стоматологам.

- В любом случае я уверена, что выбрасывать зубки при ребенке или говорить ему об этом нельзя, ведь он их воспринимает как часть себя, - считает детский врач.

Приметы и традиции разных народов

- В древности на Руси верили, что после выпадения зуб нужно положить за печку или в какой-то уголок, где его обязательно найдет и заберет мышка или домовой. Заменой молочному зубу был коренной, постоянный.

- Цыгане выпавший молочный зуб ночью закапывали глубоко в землю, или кидали в поле на луну, произнося при этом заговор. Верили при этом, что привлекают к ребенку удачу на всю жизнь.

- Сказка о Зубной фее родилась в Исландии, но постепенно очаровала весь мир. Согласно традиции, когда у ребенка выпал молочный зубик, он должен положить его под подушку, а когда малыш засыпает, к нему прилетает маленькая фея. Взмахом волшебной палочки она достает зубик из-под подушки, а на его место кладет монетку, либо сладости.

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