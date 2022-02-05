«Колхоз!»: Певец Арсений Бородин вместе возлюбленной застрял на карантине в Дубае

Арсений Бородин со своей девушкой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Певец из Барнаула, выпускник «Фабрики звезд» Арсений Бородин вместе со своей девушкой Анной на этой неделе отправился на отдых в Дубай, однако вот уже несколько дней они не могут выйти за пределы отеля.

Это должен был быть красивый и запоминающийся отдых, который ждали оба.

- Мой доктор прописал мне отпуск. На фото она уже летит со мной в этот отпуск. Пока пытаюсь понять, кто этот доктор и почему она живет со мной, - с присущим ему чувством юмора писал Арсений в своем Instagram в день вылета и публиковал фотографии из самолета.

Все было хорошо: пятизвездочный отель, где, как оказалось, Анна, девушка артиста, была уже четыре раза и являлась постоянным клиентом, прекрасная погода, отличное настроение… Но фотографиям с красивыми видами не суждено было появиться на страничках пары в социальных сетях. Вместо этого их заполонили гневные сториз о сервисе и о том, как туристов приняли на чужбине.

Согласно действующим правилам Арсений и Анна по прилету сдали ПЦР-тесты, и вот тут оказалось, что у девушки положительный результат.

- Этого просто не может быть! Перед вылетом мы сдавали тест, тем более Аня сама медик, она знает всю эту систему, она сама постоянно сдает тесты и тут у нее положительный, - возмущается Бородин.

Естественно, в такой ситуации ей запрещено покидать номер. Помимо этого, как объяснили гостям, они должны скачать специальное приложение местного минздрава, куда должен прийти результат ПЦР-теста. Как ответственные люди они выполнили все рекомендации, однако даже спустя несколько дней никакая информация в базе не появилась. Там до сих пор написано, что вирус не выявлен. Однако отельный гид, представляющий интересы туроператора, услугами которого воспользовалась пара, уверяет обратное – тест положительный.

- Дичайший колхоз! Это просто ужас! Ребята, разбирайтесь, пожалуйста, с этим. Я вас очень прошу. Это просто дно, - негодует артист. – При этом наша страховая компания говорит: «Ребята, не переживайте! Если в официальном приложении нет данных, то вы свободны».

Они уже заплатили 400 дирхам за тест, если переводить на российские деньги, то это больше восьми тысяч рублей. А чтобы получить «разрешение» выйти за пределы отеля необходимо, чтобы у туриста было два подряд отрицательных результата. Но опять же, официально минздрав ОАЭ так и не подтвердил, что и первый был положительным.

Бородин говорит, что представитель туроператора не торопиться решать проблему, а меж тем, отпуск уже в самом разгаре, вот только загара у отдыхающих до сих пор нет.

Выходить из отеля ребята тоже боятся, так как в случае, если они по какой-то причине не смогут доказать свою «чистоту» местным надзорным органам, то их ждет штраф в пять тысяч дирхам (около 60 тысяч рублей), а также отправят в обсервацию. При этом у самого Арсения изначально тест был отрицательный, но его не выпускают, так как он в контракте с якобы зараженным человеком.

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