«Крайне нежелательно». Будут ли переводить все алтайские школы на дистант

В Алтайском крае полностью закрыто 45 школ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле из-за заболеваемости ОРВИ и COVID-19 два крупнейших вуза ушли на дистанционное и обучение. В АлтГУ и политехническом университете очные пары приостановили как минимум до 13 февраля. Однако в школы массово пока не переводят на «удаленку». При каких условиях учеников могут отправить на дистант, рассказала руководитель отдела организации общего образования и оценочных процедур краевого Минобра Наталья Полосина.

О полном закрытии речи не идет

По данным на утро 3 февраля в Алтайском крае полностью закрыто 45 школ, частично – 400.

– Сегодня говорить о полном закрытии образовательного процесса невозможно. Увод на дистант или карантин – крайне нежелателен, – сказала Наталья Полосина.

На данный момент уход на «удаленку» – это прерогатива директоров школ. Они решают в зависимости от обстановки в школе, как выстроить учебный процесс. В министерстве образования отмечают, что на сегодня нет массового ухода на карантин. На больничном находится около 6% учителей.

– Решение остается за директором, потому что он лучше понимает, сколько детей ушли на больничный, а сколько продолжают ходить на занятия, – говорит Полосина.

Каникулы начнутся раньше

Пока что краевое министерство образования рекомендовало скорректировать сроки дополнительных февральских каникул для первоклассников. По графику они должны были отдыхать с 14 по 20 февраля. Но из-за сложной эпидобстановки каникулярные дни могут сдвинуться. В 21 школе Барнаула они начнутся уже с 7 февраля и продлятся до 13 февраля.

Наталья Полосина отмечает, что при переходе на «удаленку» учителя сами могут выбирать, на какой платформе работать.

– Мы опробовали дистанционный формат в 2020 году, когда была необходимость, при этом выпускники школ показали хорошие баллы на ЕГЭ, – говорит специалист. – Уважаемые родители, вы можете посмотреть различные темы, виды, формы уроков на целом ряде образовательных платформ, которые на сегодняшний день вкладывают в свою память большое количество уроков лучших учителей России по разным темам, интегрированные уроки и другую информацию. Основа – это автоматизированная информационная система «Сетевой регион. Образование», а каждая школа, каждый учитель использует ту платформу, которую считает наиболее приемлемой.

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