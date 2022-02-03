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Общество3 февраля 2022 4:54

Барнаульские первоклассники раньше уйдут на дополнительные каникулы

Это связано с высоким уровнем заболеваемости среди детей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Дети уйдут отдыхать раньше, чем положено по графику

Дети уйдут отдыхать раньше, чем положено по графику

Фото: Анна Перевощикова

Для первых классов барнаульских школ организуют дополнительные каникулы уже со следующей недели. Дети уйдут отдыхать раньше, чем положено по графику учебного года. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с высоким процентом заболеваемости.

Власти уверены, что сейчас необходимо разобщить детские коллективы.

- В 21 образовательной организации каникулы для первоклассников начнутся с 7 и продлятся до 13 февраля. В 63 школах дополнительные каникулы состоятся с 14 по 20 февраля, - отметили в мэрии.

Во время каникул во всех кабинетах, где обучаются дети, проведут дезинфекцию и влажную уборку.

Всего в 84 школах краевой столицы обучаются больше 10 тысяч первоклассников. Очное обучение организуют с учетом всех санитарно-эпидемиологических правил, а удаленку - в зависимости от технических возможностей школы и учащихся.

Ранее стало известно, что почти 40% классов в школах города закрыли из-за заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Четверть учащихся находятся на дистанционном обучении. Решение о закрытии класса на карантин могут принять, если 20% детей болеют. В случае ковида достаточно одного заболевшего, чтобы класс перевели на удаленку.

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