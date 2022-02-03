Помогите исполнить мечту: школьнице из Барнаула нужна коляска-вездеход

Школьница удивляет и восхищает окружающих своей целеустремленностью и силой воли Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Мама Валерии называет свою дочь «настоящий боец». Девочке с детства поставлен диагноз «атрофия спинного мозга шейного отдела позвоночника на уровне C5-C7, верхний вялый парапарез, нижняя спастическая параплегия». Это значит, что Лера никогда не сможет ходить.

Несмотря на это, сегодня 13-летняя школьница удивляет и восхищает окружающих своей целеустремленностью и силой воли. Лера учится на пятерки, мечтает поступить в институт. А еще в этом нежном подростковом возрасте мечтает быть независимой и самостоятельно передвигаться, без помощи взрослых.

Уже не первый год девочка загадывает желание о коляске с электроприводом нового поколения. Такая коляска своего рода вездеход, она способна передвигаться даже по ступенькам, потому так и называется - ступенькоход. Инновационное изобретение ступенькоход Caterwil GTS 4WD сегодня становится великолепной подмогой маломобильных людей, позволяя им перемещаться в пространстве без посторонней помощи. Такая коляска может с лёгкостью преодолевать различные бордюры и всевозможные дорожные неровности. Изобретение во многом заменяет функции опорно-двигательного аппарата и даже может стать для инвалида абсолютной заменой сопровождающего.

Но для многодетной семьи Мелкомуковых, где Лера старшая дочь, сумма 665 тысяч рублей (столько стоит инновационная коляска) сегодня неподъемная. Родителям девочки посоветовали обратиться помощью в благотворительный фонд «Сокровенное желание». Также они обратились ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь осуществить заветную мечту Леры.

- Нам даже невролог сказала: «Пробуйте, просите, это не стыдно, под лежачий камень вода не течет, делайте все, чтобы у вашей талантливой дочки было меньше ограничений. Поэтому мы и решились на этот шаг», - рассказала «Комсомолке» Юлия Мелкомукова, мама Леры.

Если вы хотите поучаствовать в добром деле, смотрите подробную информацию о реквизитах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Марафон «Поддержим ребенка» в 2021 году собрал более 13 млн рублей

В Алтайском краевом отделении Российского детского фонда благодарят всех, кто внес пожертвования детям (подробнее)